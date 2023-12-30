Украинцы атаковали центр Белгорода, 20 погибших, 111 раненых; в Брянской области при обстреле погиб ребёнок

В результате украинского обстрела центра Белгорода погибли двадцать человек, в их числе три ребёнка. Пострадали 111 человек, включая 15 детей, четыре ребёнка в реанимации. После обстрела возникли десять пожаров, они потушены. Под обстрел попала, в частности, Соборная площадь, повреждён Дом правительства Белгородской области в центре города, три торговых центра, здания медицинского колледжа и университета; в гостинице «Белгород», находящейся рядом, выбиты стекла на первом этаже. Всего украинским ударом повреждено около сорока объектов, среди них ни одного военного. Повреждения получили 22 жилые многоэтажки, более 100 автомобилей. По данным Минобороны, украинцы били по Белгороду "двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства".

Также в Белгородской области обстреляны: село Красное, село Уразово (в Уразове повреждены 48 частных жилых домов, магазин, физкультурно-оздоровительный комплекс, ЛЭП).

В Брянской области в результате украинского обстрела сёл Кистер и Борщево в Погарском районе погиб девятилетний ребёнок.

Также мирный житель погиб в Троицком районе ЛНР в результате украинского удара по магазину бытовой техники.

В Донецке украинцы сбросили взрывное устройство на бригаду скорой помощи, есть пострадавшие.

В Курской области обстреляно Тёткино, повреждена ЛЭП.



