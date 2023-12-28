 

Власть посчитала, что у граждан РФ есть возможность покупать квартиры; закредитованность россиян выросла

 

Судя по числу квартир, которые продаются в РФ, у граждан есть финансовые возможности для их приобретения, посчитал вице-премьер Марат Хуснуллин:

«Значит, у людей позволяют доходы, значит, есть возможность и желание. И если количество продающихся квартир все больше и больше — значит, все-таки доходы людей позволяют это делать».

По его мнению, подавляющее большинство граждан РФ принимают решение купить недвижимость, тщательно взвесив все риски. 

 

Россияне взяли за 10 месяцев 2023 года кредитов на 6 трлн рублей, доведя тем самым сумму своих долгов до 34,8 трлн рублей; такое наращивание кредитов стало рекордным за всю историю наблюдений в РФ. Примерно 60% кредитов приходятся на ипотеку.

 


 


 



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