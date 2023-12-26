 

Украинцы атаковали феодосийский порт, есть убитый, повреждён БДК "Новочеркасск", эвакуированы свыше 350 жителей

 

Минувшей ночью в порту Феодосии украинской атакой с применением авиационных управляемых ракет повреждён большой десантный корабль "Новочеркасск". Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что «атака совершалась несколькими западными дальнобойными ракетами Storm Shadow или SCALP».

Погиб один человек, ещё четверо ранены, в шести зданиях выбиты стёкла, свыше 350 жителей близлежащих домов эвакуированы.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что БДК «предназначен для перевозки личного состава морской пехоты и техники. Возможно, во время атаки он осуществлял патрулирование или стоял в доке, где производились ремонтные работы. Я считаю, что был какой-то наводчик на берегу, попадание неслучайно. Либо диверсионная группа передала координаты корабля». Матвийчук подчеркнул, что «Новочеркасск» представляет для флота ценность, поэтому удар по нему, может быть, не критичен, но крайне неприятен.


 



 


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