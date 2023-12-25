Глава Духовного собрания мусульман РФ признал, что страны Средней Азии плохо работают с едущими в РФ мигрантами

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на круглом столе в Общественной палате РФ обратил внимание на то, что страны Средней Азии активно работают с мигрантами в РФ перед выборами, но системной работы со своими направляющимися в РФ гражданами не ведут:

"Страны исхода должны более активно вести работу с мигрантами. Когда в странах Средней Азии проводят выборы, их религиозные деятели приезжают сюда - в каждом городе, везде собирают мигрантов, и проводят среди них агитацию. Хорошо, выборы провели, а в целом по работе с мигрантами почему вы все так не выстраиваете? Это вопрос к нашим коллегам-муфтиям и Таджикистана, и Узбекистана, и Киргизии - здесь должна быть системная работа, они должны интересоваться этой проблематикой, они должны выстроить эту работу, потому что граждане-то их государств здесь находятся... Где у нас страны исхода, которые сюда направляют миллионами своих граждан? Системной работы с той стороны я, занимаясь уже три года этой темой, к сожалению, не вижу".

Копейский городской суд Челябинской области признал двух иностранных граждан виновными в том, что они покушались на сбыт 54 кг гашиша; как установили в суде, иностранцы являлись участниками межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте крупных партий наркотиков.

По данным ТГ-канала "Многонационал", в подмосковном Видном уроженцы Азербайджана устроили перестрелку и убили человека.

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