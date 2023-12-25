Глава Духовного собрания мусульман РФ признал, что страны Средней Азии плохо работают с едущими в РФ мигрантами

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов на круглом столе в Общественной палате РФ обратил внимание на то, что страны Средней Азии активно работают с мигрантами в РФ перед выборами, но системной работы со своими направляющимися в РФ гражданами не ведут:
Копейский городской суд Челябинской области признал двух иностранных граждан виновными в том, что они покушались на сбыт 54 кг гашиша; как установили в суде, иностранцы являлись участниками межрегиональной преступной группы, специализирующейся на незаконном сбыте крупных партий наркотиков.
По данным ТГ-канала "Многонационал", в подмосковном Видном уроженцы Азербайджана устроили перестрелку и убили человека.
"Один мужчина по фамилии Гусейнов подозревается в совершении убийства. Другой участник, Хусейнов, под подозрением в связи с пособничеством в убийстве и хищении денег с банковского счета".