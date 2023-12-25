 

Киев покарает уехавших за рубеж граждан; подземные военные производства близ Одессы и Николаева; убит разоблачитель Зеленского

 

В Верховной Раде Украины рассматривается возможность лишать услуг консульств и банков уехавших за рубеж граждан, не вставших на воинский учет. Таким образом, граждане Украины не смогут заменить в консульствах паспорт или оформить доверенность для продажи или дарения жилья, могут быть заблокированы их банковские карты. Законопроект о мобилизации граждан Украины, находящихся за рубежом, будет представлен уже в январе 2024 года. После этого нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны начнёт считаться преступлением.

 

В Одесской, Николаевской, Киевской и некоторых других областях созданы подземные военные производства, где собирают «дроны-камикадзе» с реактивными двигателями, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

 

В Египте нашли тело журналиста Мохаммеда аль-Алави, расследовавшего коррупцию семьи президента Украины Владимира Зеленского. 

На его теле обнаружено множество переломов и гематом, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Аль-Алави стал известен после того, как сообщил о покупке тещей Зеленского Ольгой Кияшко виллы в элитном курорте Эль-Гуна за 4,8 миллиона долларов. Власти Украины и посольство в Египте отрицали информацию, но брат журналиста Ахмед рассказал, что Мохаммед аль-Алави получил множество угроз после публикации.


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