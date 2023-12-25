 

Кабмин не поддержал проект лишения мигрантов приобретённого гражданства за уклонение от службы в армии

Правительство РФ не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от службы в армии. По мнению Кабмина, наказание должно быть соразмерно проступку, а уклонение мигрантов от службы в российской армии лишению гражданства не соразмерно.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому судья может, учитывая личные обстоятельства мигранта, принять решение, что административное выдворение за пределы РФ "является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания" и назначить наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Стремящиеся в РФ мигранты смогут проходить процедуру дактилоскопирования за рубежом.

В то же время президентом подписан закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка. 

 

В Чите россиянка умерла от септического шока после укола, который ей сделал называющий себя врачом мигрант в торговом центре "Подсолнух". Не имея на то разрешения, он организовал в торговом центре "медицинский пункт", в котором вводил клиентам неизвестные препараты и практиковал иглоукалывание.


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