 

В Якутии посчитали русский язык иностранным и переводят терминологию на якутский

Комиссия по терминологии в Якутии (создана в июне 2023 года) утвердила перевод с русского языка на якутский порядка шестидесяти медицинских терминов. В начале 2024 года будут рассмотрены термины в сфере строительства, транспорта, культуры "и так далее"; также все эти переводы планируется активно продвигать в использование в рамках борьбы с иностранными словами. Руководитель комиссии и зампред республиканского правительства Сергей Местников заявил:

"Сейчас предстоит работа по внедрению утвержденных терминов в жизнь - в повседневное использование гражданами в разговоре, письменности, телевидении, радио, печати и так далее. Степень их применения зависит от каждого из нас. Чем больше мы их используем, тем [интенсивнее] будет расширяться их употребление в обычной повседневной жизни. В условиях, когда в нашем обиходе появляются все больше и больше иностранных слов, мы обязательно должны усиливать работу в этом направлении".

 
В Калмыкии к "80-летию депортации калмыцкого народа" (день памяти жертв депортации калмыцкого народа утверждён в 2004 году) назначены единовременные выплаты некоторым категориям граждан. 
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APN.ru