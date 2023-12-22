 

В Кремле пообещали принять какие-то меры по поводу мигрантов

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что тема мигрантов в РФ "действительно весьма актуальная" и "действует определенная система, но необходимо ее совершенствование постоянное". По словам Пескова, по этому поводу будут даны какие-то поручения, но сроки создания органа по вопросам миграции пока не определены.

 

В Москве заведено дело на Гейдара Фармаил Оглы Ибрагимова, который напал на женщину и обещал затравить доберманами соседей.

В Амурской области в рамках рейда выяснилось, что каждый второй мигрант, получивший паспорт РФ, не встал на воинский учёт.



 


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