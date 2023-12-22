 

В Германии рассказали, как им нужен донбасский литий, в Пентагоне объяснили выгоду от поддержки Украины

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза, эксперт по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил, что Европе в целом и Германии в частности очень нужен донбасский литий, если они "намерены совершить энергопереход". По словам Кизеветтера, Россия тоже борется за этот литий, а поддержку Киева надо усилить:
"Если Европа намерена совершить энергетический переход, то нам нужны запасы лития. Крупнейшие запасы лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской республиках. Россия тоже хочет их получить, чтобы сделать нас зависимыми от энергетического перехода с прицелом на электромобили... У нас есть еще и другие цели на фоне, поэтому нам надо объединить усилия граждан для того, чтобы наша политика получила возможность сделать больше для Украины".
 
 
Выделение дополнительных средств на Украину поможет США пополнить собственные запасы оружия, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, американская администрация намерена продолжать поиски возможностей для пополнения запасов вооружения страны. 
 
Ранее о получении выгоды от продолжения войны на Украине говорили в Чехии и Норвегии. 
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