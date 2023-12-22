В Германии рассказали, как им нужен донбасский литий, в Пентагоне объяснили выгоду от поддержки Украины

"Если Европа намерена совершить энергетический переход, то нам нужны запасы лития. Крупнейшие запасы лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской республиках. Россия тоже хочет их получить, чтобы сделать нас зависимыми от энергетического перехода с прицелом на электромобили... У нас есть еще и другие цели на фоне, поэтому нам надо объединить усилия граждан для того, чтобы наша политика получила возможность сделать больше для Украины".