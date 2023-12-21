Прилепин предложил присоединить Узбекистан к РФ и вызвал возмущение Узбекистана

ТГ-канал "Многонационал" сделал подборку из высказываний мигрантов, которые недовольны отменой в РФ выплаты материнского капитала на детей, рождённых не в РФ.

Тысячи мигрантов обсуждают отмену материнского капитала на детей не рождённых в РФ. Многие даже сетуют, что раньше по кайфу оформляли пособия на детей живущих за пределами РФ, а сейчас прикрывают и эту лавочку.

Наш канал много лет пишет, что паспорт РФ для мигранта — это прежде всего источник льгот и дотаций из кармана российских налогоплательщиков, теперь это уже очевидно для всех.

