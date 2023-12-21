Прилепин предложил присоединить Узбекистан к РФ и вызвал возмущение Узбекистана
- 21.12.2023, 18:24,
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Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, проводя в Москве пресс-конференцию для своего "совета командиров" (где они, в частности, поддержали выдвижение Владимира Путина на пятый президентский срок), посетовал на недостаточную русскую демографию и конфликты с "некорректно себя ведущими понаехавшими людьми", которых уже и так слишком много, -- после чего, по неожиданной связи, внёс ("я всерьёз говорю") предложение присоединить Узбекистан к РФ.
Как ни странно, предложение не нашло понимания в Узбекистане. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов заявил, что угрозы Захара Прилепина по вторжению в Узбекистан" совершенно неприемлемы; советник министра экологии Расул Кушербаев грубо послал Прилепина и назвал его "шовинистом".
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов в связи с прилепинским высказыванием приглашён в МИД Узбекистана, где до представителя РФ "в принципиальной форме доведено", что высказанное Прилепиным предложение "о присоединении территории Узбекистана к России" было воспринято "с чувством глубокой озабоченности".
ТГ-канал "Многонационал" сделал подборку из высказываний мигрантов, которые недовольны отменой в РФ выплаты материнского капитала на детей, рождённых не в РФ.
Тысячи мигрантов обсуждают отмену материнского капитала на детей не рождённых в РФ. Многие даже сетуют, что раньше по кайфу оформляли пособия на детей живущих за пределами РФ, а сейчас прикрывают и эту лавочку.
Наш канал много лет пишет, что паспорт РФ для мигранта — это прежде всего источник льгот и дотаций из кармана российских налогоплательщиков, теперь это уже очевидно для всех.