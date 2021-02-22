"Справедливая Россия" объединилась с "Патриотами России" и "За правду"

Партия "Справедливая Россия" официально провела объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду" и превратилась в партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (сокращенно - "Справедливая Россия - За правду").

Председателем "Справедливой России - За правду" стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединённых партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду"). При этом Семигин также занимает должность руководителя Центрального совета новой партии, а Прилепин становится главой Палаты депутатов партии.

"Справедливая Россия - За правду", по словам Миронова, ставит задачей побороться, "как минимум, за второе место" на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Объединённая структура, согласно манифесту, выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства.

В документе среди целей перечислялись, в частности, прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и "национализация ключевых инфраструктурных отраслей", перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения.



