Российские дети победили в медальном зачёте первенства Азии по классическим шахматам

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Юные шахматисты из России победили в медальном зачете на первенстве Азии по классическим шахматам среди игроков до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Соревнования проходили в ОАЭ. Российские шахматисты выиграли девять медалей. Золотые награды завоевали Кристина Завиваева, Алексей Прохоров, Лейла Табермакова и Яна Жапова, серебряные выиграли Арсений Клещевников, Ульяна Дудкина, Валерия Клейменова и Кирилл Отдельнов. Бронза досталась Владимиру Масловскому.

"Можно с уверенностью сказать, что наш старт на крупнейшем детском соревновании азиатского континента получился невероятно успешным, и я поздравляю всех - детей, родителей, тренеров и болельщиков - с этой большой победой! В этом году, с момента перехода Федерации шахмат России в Азию, более 150 наших шахматистов приняли участие в азиатских соревнованиях, - сказал президент ФШР Андрей Филатов. - За год наши спортсмены в различных азиатских турнирах завоевали 42 медали, в том числе 13 золотых. Всего за год на данный момент россияне выиграли более ста медалей, включая 38 золотых, на различных мировых и континентальных чемпионатах и первенствах в разных дисциплинах и возрастах".


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APN.ru