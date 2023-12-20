Партия Бабурина выдвинула в президенты РФ муфтия Москвы, заявившего, что мусульманам не следует покупать у немусульман

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Партия Сергея Бабурина «Российский общенародный союз» выдвинула муфтия Москвы Анара Рамазанова в качестве своего кандидата на выборах президента РФ. Рамазанов известен тем, что открыто призывал мусульман покупать товары у мусульман, а у немусульман не покупать. 
 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что за год ситуация с мигрантами, которые не владеют русским языком, в РФ ещё ухудшилась. Выступая на епархиальном собрании Москвы, предстоятель Русской православной церкви предложил обсудить накопившиеся проблемы, связанные с приездом в страну иностранцев, не предпринимающих усилий для интеграции в российское общество. Патриарх подчеркнул, что появляется всё больше свидетельств объединения мигрантов в преступные сообщества и произрастающих из этого конфликтах.

Глава РПЦ выразил мнение, что стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочной выгоды привлекает в страну инокультурных людей, становящихся опасностью для страны.

«Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ».
 

 

Как сообщает ТГ-канал "Многонационал", 23-летний уроженец Шатойского района Чечни Ибрагим Хачукаев разместил в соцсетях восемь видео с призывами к расправе над россиянами, а также пропагандой терроризма и радикального ислама. За это ему назначили штраф в размере 200 000 рублей и освободили в зале суда (с 12 декабря 2022 года он находился в СИЗО). Обычно по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») в качестве максимального наказания применяется лишение свободы на срок от пяти до семи лет, а минимальное наказание составляет штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. 


 
 

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