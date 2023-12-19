В РФ избили однорукого ветерана СВО с криками "русская свинья"; из РФ выдворят 22 мигранта, напавших на полицейских

В Петербурге двое мужчины на "Лексусе" избили однорукого ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, когда он сделал замечание за парковку поперёк тротуара в Биржевом переулке.
На кадрах с камер наблюдения видно, что "Лексус" действительно припаркован поперек тротуара. Судя по записи, нападавшие повалили военного прямо на проезжую часть, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу и остановились только после того, как на дороге начали скапливаться машины, которые не могли проехать дальше.
Виталий Павловский, позывной «Буян», руку потерял ещё до СВО, но пошёл воевать, несмотря на инвалидность. Уже в зоне СВО Виталий получил осколочные ранения в спину.
Из РФ по решению суда выдворят 22 мигранта, участвовавших в нападении на полицейских, ещё 51 мигрант отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Выяснилось, что ни один гастарбайтер из толпы участвовавших в нападении на полицейских в Москве не был официально трудоустроен и почти у всех не было регистрации.
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области задержали шесть иностранцев, находившихся в федеральном розыске, на автомобильном пункте пропуска Караузек на российско-казахстанской границе под Астраханью. Все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик и скрывались от полиции, поскольку находились в розыске за мошенничество, хулиганство, а также подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.
В Туле завершено расследование о расправе над россиянином со стороны гражданина Грузии: двадцать лет назад грузин нанёс россиянину 17 ударов ножом и убил его, после чего скрылся с территории РФ. За всё это российский суд дал уроженцу Грузии девять лет колонии строгого режима заочно.
По мнению члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, «русофобскую идеологическую заразу завозят к нам в страну в основном через выходцев из Средней Азии и Закавказья», и первым шагом является признание проблемы. «Правильно и точно поставленный диагноз - уже половина успеха в лечении».