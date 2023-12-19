В РФ избили однорукого ветерана СВО с криками "русская свинья"; из РФ выдворят 22 мигранта, напавших на полицейских

В Петербурге двое мужчины на "Лексусе" избили однорукого ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, когда он сделал замечание за парковку поперёк тротуара в Биржевом переулке.

«"Ты — русская свинья!" Они это говорили во время избиения. Они были нерусские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься. Даже когда полиция приехала, они не останавливались. И били даже по культе. Супруга меня пыталась защитить, слава богу, её не ударили, она только колени ободрала, ползая и пытаясь их оттащить».

На кадрах с камер наблюдения видно, что "Лексус" действительно припаркован поперек тротуара. Судя по записи, нападавшие повалили военного прямо на проезжую часть, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу и остановились только после того, как на дороге начали скапливаться машины, которые не могли проехать дальше.

Виталий Павловский, позывной «Буян», руку потерял ещё до СВО, но пошёл воевать, несмотря на инвалидность. Уже в зоне СВО Виталий получил осколочные ранения в спину.

Из РФ по решению суда выдворят 22 мигранта, участвовавших в нападении на полицейских, ещё 51 мигрант отправился под административный арест на разные сроки за невыполнение законных требований полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Выяснилось, что ни один гастарбайтер из толпы участвовавших в нападении на полицейских в Москве не был официально трудоустроен и почти у всех не было регистрации.

