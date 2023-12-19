Русскую пенсионерку с украинским паспортом и российским ВНЖ не пускают в РФ из Абхазии

Семидесятишестилетнюю пенсионерку Людмилу Иванову с украинским паспортом и российским видом на жительство отказались пускать в РФ из Абхазии. Иванова поехала на лечение в Гагру, но когда собралась домой в Россию в конце октября, казалось, что, по новому распоряжению (от 6 октября 2023 года), попасть в Россию она может только через аэропорт Шереметьево или автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области. Иванову сняли с поезда, и ей пришлось вернуться в Гагру.

Пункт Лудонка пенсионерке не подходит, поскольку им могут воспользоваться только путешественники, которые въезжают на машинах из Европы. Вариант с аэропортом Шереметьево недоступен: авиасообщения между Россией и Абхазией нет. Приехать в Грузию и оттуда улететь домой Иванова тоже не может, так как попасть в эту страну гражданам России и других государств через абхазо-грузинскую границу легально невозможно.

Вот уже два месяца дочь Ивановой пишет в разные инстанции с просьбами вернуть мать домой, но помощи так и не получила. Кроме того, Людмила Иванова может легально находиться в Абхазии только до 19 декабря, так как время пребывания иностранцев в стране ограничено 90 сутками.



