Чемпион мира из Латвии не может получить гражданство РФ; правительство поддержало уголовную ответственность за русофобию вне РФ

Из-за сложности процедуры чемпион мира по кикбоксингу из Латвии Константин Глухов не может получить гражданство России, даже несмотря на то, что его жена -- гражданка России. Также с проблемой столкнулась его несовершеннолетняя дочь.

«Несмотря на то что моя жена — гражданка России, ведомства и департаменты посылают друг к другу. И я даже не могу получить бесплатную консультацию, с чего нам начинать».

Президент РФ Владимир Путин упростил получение российского паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.





Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за русофобию за пределами РФ. Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей «Русофобия». Она подразумевает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника».