Бой с украинскими диверсантами на границе с Белгородской областью, в Херсонской двое убитых

На границе с Белгородской областью идёт стрелковый бой
, под обстрелом находится село Теребрено, в котором проживают двести человек, они прячутся по укрытиям. Есть повреждения ЛЭП.
За сутки
в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Красное (ранен пассажир "газели", погибли 12 коров на животноводческой ферме), хутор Старый, Наумовка, Солнцевка, Щетиновка, Нехотеевка, Журавлёвка.
Два мирных жителя погибли
в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных, в течение 16 декабря ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 55 снарядов. Под обстрелом оказались Алёшки, Днепряны, Казачьи Лагери, Корсунка, Крынки, Новая Маячка, Обрывка, Подлесное.