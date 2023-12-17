 

Бой с украинскими диверсантами на границе с Белгородской областью, в Херсонской двое убитых

На границе с Белгородской областью идёт стрелковый бой, под обстрелом находится село Теребрено, в котором проживают двести человек, они прячутся по укрытиям. Есть повреждения ЛЭП.
За сутки в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Красное (ранен пассажир "газели", погибли 12 коров на животноводческой ферме), хутор Старый, Наумовка, Солнцевка, Щетиновка, Нехотеевка, Журавлёвка.
 
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных, в течение 16 декабря ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 55 снарядов. Под обстрелом оказались Алёшки, Днепряны, Казачьи Лагери, Корсунка, Крынки, Новая Маячка, Обрывка, Подлесное.


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