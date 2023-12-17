



«Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты», – взывала к принцу Гамлету его мать, королева Гертруда. Эти слова вспомнились мне, когда я направил окуляр моего перископа на внутреннюю жизнь российского общества. И вот что мне подумалось при этом.

Мне кажется, пришло время вернуть в наш политический лексикон знаменитое словосочетание «враги народа», рожденное в годы Французской революции. Потому что наша эпоха породила в России некоторую прослойку людей, которую, судя по ее словам и поведению, иначе и не назовешь. Но наш политический истеблишмент и наши масс-медиа стесняются этого «зловещего» словосочетания и не говорят об этом явлении прямо, не называют вещи своими именами. А зря.





Многие из тех, кого я считаю врагами народа, уехали из страны, но многие и остались, затаились, действуют исподтишка. А порой, осмелев от безнаказанности, от отсутствия преследований, выходят против народа в открытую, суют палки в колеса. Эти люди любят называть себя лидерами общественного мнения и великими патриотами России и уверяют всех, что мечтают о благе нашей страны, только понимают его не так, как мы, а совсем по-другому, противоположным образом. И они настаивают на своем праве именно так понимать благо России и, соответственно, бороться за его осуществление. Они надеются и мечтают, что доживут до тех времен, когда их идеалы сбудутся, и тогда они триумфально вернутся в нашу страну «на белом коне» как герои, которым «освобожденный народ» будет ставить памятники до скончания века в благодарность за их подвиг «сопротивления злу».





Самое скверное, что очень многие представители власти, начиная с пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, разделяют эту точку зрения и тоже говорят нам о том, что эти «патриоты» – суть такие же граждане России, только инакомыслящие, но это нисколько-де не мешает им любить Россию и желать ей блага. А значит – пусть возвращаются и вместе со всеми строят великое будущее нашей страны. Ведь у них есть свои достоинства и свои ресурсы – вот пусть и встраиваются в нашу общую жизнь и делают с нами общее дело плечом к плечу. Стыдно это признавать, но у врагов народа есть свои симпатизанты в России.





Я ни в коем случае не разделяю такую позицию.

Среди так называемых оппозиционеров – уехавших или оставшихся – я не знаю особо умных, глубоких людей, отметившихся на поприще историософии или политологии. Кто они все? Писатели, вроде Быкова-Зильбертруда или Акунина-Чхартишвили, коим по роду профессии свойственно поверхностное понимание истории, хотя претензий – до небес. Столь же поверхностные журналисты, вроде Юрия Дудя, чье убожество сразу проявляется на фоне интервью с реально значительными фигурами, или же блогеры типа Фейгина или Невзорова. Профессионально ущербный историк Тамара Эйдельман, не стоящая мизинца своего отца, действительного знатока истории России и ее патриота. Актеры и актрисы, певцы, комики и прочие шоумены-эстрадники, которые вообще ничего ни в чем не понимают, когда рассуждают помимо сцены, и которым умничанье просто противопоказано по определению. Для них всех оселком явилась проблема русско-украинских отношений (частный, но закономерный ее случай – русско-украинская война), в которой все они ни уха ни рыла не смыслят ровным счетом.





Что объединяет этих «властителей дум»? Иррациональная ненависть к русскому народу, чьи беды, потери и страдания ничего для них не значат; абсолютно немотивированный выбор в пользу украинцев, только бы не быть на стороне русских; извечный комплекс неполноценности перед лицом западных установок и приоритетов; рабская готовность подслужиться Западу в его войне против русских и России – всем этим заклеймлена русофобствующая братия россиян, вставшая на сторону Украины, руками которой Запад воюет с нами. И у всех – патологическая ненависть лично к Путину, собравшему Россию, вернувшему ей ее извечные архетипы и ее место в истории. Характерно наличие среди этих критиканов большого числа нерусских по своему происхождению особей.





Надо ли разъяснять, что люди, не разбирающиеся в проблеме, но столь решительно о ней судящие, – либо идиоты, если они не понимают ситуацию, либо подлецы, если понимают, но все равно действуют так.

Допустим, всем им будет когда-либо дозволено вернуться в Россию и как ни в чем не бывало жить с нами рядом и творить вместе с нами будущее России. У меня это не вызывает никакого энтузиазма, в отличие от Пескова. Я лично не хочу строить будущее России плечом к плечу с дураками и подлецами. Ни с Эйдельман или Дудем, ни с Пугачевой или Галкиным, ни с Быковым или Акуниным, Венедиктовым, Хаматовой, Слепаковым, Назаровым и другими… И само такое будущее, построенное вместе с подобными людьми, внушает мне не радужные надежды, а только опасения, я не хочу, чтобы оно настало. Бочка меда мне не нужна, если в ней растворена ложка вонючего дегтя.





Вот факты





Не хочу показаться кому-то голословным и злобным зоилом, очерняющим почем зря порядочных людей. Поэтому приведу несколько примеров вопиющей глупости, хамства и подлости, взятых из выступлений ходячих «светлоликих» недоразумений. Им всем, добившимся определенного успеха на довольно узком поприще беллетристики, почему-то кажется, что они могут компетентно судить обо всем в силу огромного ума и таланта. Но этот лишь добросовестное заблуждение.





Вот действительно талантливый поэт Дмитрий Быков, из разряда «читателей-писателей» по классификации академика А.И. Белецкого. Что он говорит, как судит о современной политике, о России?

Сбежав в Грузию, он дал интервью местной журналистке Нино Росебашвили, льстиво сравненной им с царицей Тамарой, в котором занялся уподоблением Путина – Мефистофелю. Да-да, именно так, врагу рода человеческого, самому Сатане, не ниже. Смешно, глупо? Но Быков уверен, что Путин, как некогда Денница-Люцифер, мечтает только о том, чтобы владыка света (читай: Запад) снова позвал его в свою обитель «(в "восьмерку”, в "двадцатку”), чтобы ему отдали весь "Восток”, Восточную Европу и т.д., посадили "ошую”, ради этого он готов идти на любые меры, на любые подлянки, и главная его угроза очень проста: если ты не возьмешь меня обратно, я уничтожу твой мир. И это – миф Владимира Путина, который мы сегодня наблюдаем… Его главная задача – уничтожение мира».





Как на мой взгляд, картина выглядит совсем иначе: главное позитивное достижение путинского правления – фронтальная расстыковка с Западом, а вовсе не движение ему навстречу. Расстыковка, обусловленная всесторонним разочарованием в этом «царстве света», на поверку оказавшимся гибридом бедлама, борделя и нужника, да еще и предельно алчном и агрессивном в отношении нашей Родины. Нет ни одной страны в мире, которой Россия бы угрожала, не говоря уж о ее заточенности против «всего мира» – это просто бред больного. Что до наших отношений с Украиной, это, как понимал еще Пушкин, «старинный спор славян между собою», которого Западу не дано разрешить, поскольку это вообще не его дело и его никак не касается. И участие Запада в нашей междоусобной войне объясняется лишь его алчностью и агрессией, его мечтой расправиться с Россией руками Украины, чтобы потом раздербанить и ту, и другую. Так понимает дело каждый, кто вообще наделен способностью собирать и анализировать факты. Но Быков не из этого сорта людей.





Он, однако, продолжает: «Путин носитель самого главного мифа – мифа о гордыне. А ему противостоит Зеленский – такая модель христологическая. Христос ведь тоже был послан на Землю, но совсем с другой миссией, не для гордыни… Христос пришел для того, чтобы им показать как надо… А дьявол пришел с единственной целью – сформировать из людей войско и повести его на Бога. Вот это и есть задача Путина в России – сделать из России – антибожественную, анигосподнюю страну. Отобрать Россию у Бога. И у него это очень хорошо получилось: посмотрите, какая получилась религия РПЦ. Это сатанистская религия… Как говорил Ключевский это свечегасы православия. Да, действительно в России сегодня – религия антихриста… Власть ему [Путину] не нужна уже как таковая. Ему нужна уже власть божественного порядка. Он действительно замахнулся на то, чтобы уничтожить мир. И не сомневайтесь: если он почувствует, что проигрывает Украину, он попытается это сделать»[1].





Уподобление паяца Зеленского – Христу, призванному показать людям, «как надо», – это штука посильнее «Фауста» Гёте. Смех и грех. Но не это главное. Не знаю, откуда урожденный Зильбертруд, не имеющий, насколько известно, богословской подготовки, берет смелость судить о том, что божественно, а что – нет, и соответствует ли Русская Православная церковь своему предназначению. Думаю, что на статью об оскорблении чувств верующих он тут наговорил с лихвой. Но что касается меня, я склонен, напротив, думать, что именно Запад забыл Бога, отпал от Него и перестал Его бояться, смело попирая прямо высказанные Божьи заповеди, прописанные в Библии черным по белому. Именно Запад докатился до подмены христианской веры – человекопоклонством, как абсолютно точно припечатал наш патриарх Кирилл.





А если спуститься с небес на землю, то, мне кажется, всем здравомыслящим людям понятно, что угроза уничтожения мира (ядерной войны) исходит сегодня никак не от России, а именно от Запада, для которого потеря Украины, в которую им вложено столько средств, неприемлема. Между тем, эта перспектива с каждым днем представляется все более неизбежной, соответственно угроза возрастает. Но не Россия тому виной. Мы, русские, побеждаем просто в силу правоты нашего дела. И нам для победы вовсе ни к чему уничтожать мир, она сбудется силою вещей.





Чем еще отметился мыслитель Быков? После отъезда он успел много наговорить в различных пабликах, раздавая интервью патентованным «друзьям» России, вроде Виталия Дымарского (того самого, который так любил поговорить о слишком высокой цене нашей Победы), или той же Росебашвили, или просто кидая в публику реплики вроде этой: «Что будет дальше? Шок будет. Еще не все санкции сработали, русские будут жрать черный хлеб, 2-3 месяца, и экстаз пройдет, "опьянение мухомором” пройдет, придет нормализация сознания. Россияне начнут понимать, что поражение неизбежно. Это конец славянофильской идеи. Русские думают, что они исключительные. Восхищаются своим уродством». Сказано это в сентябре 2023 года, как раз когда стали известны цифры очередного рекордного урожая зерновых (более 150 млн тонн). То есть, по Быкову, именно сейчас пришло время нам, русским, жрать черный хлеб и понимать, что поражение неизбежно. Хотя в действительности мы объедаемся чудесными хлебами всех сортов и воочию видим, как приближается с каждым днем наша победа, а неизбежным становится как раз-таки поражение Украины. И понимают это даже люди Запада, не читавшие пророчеств Быкова.





С наибольшим пафосом, пожалуй, Быков выразил свою позицию в очередном интервью Росебашвили (какая сложносочиненная фамилия, однако, нарочно не придумаешь), где он поднялся прямо-таки к небесам: «Поскольку Украина противостоит сегодня мировому злу номер один, хочет она или нет, она превращается почти в абсолютное добро… Такого зла мир не знал, зла столь масштабного, зла со средневековым сознанием и абсолютно модернистским вооружением, питекантропа с дубиной ядерной в руке. Такого зла мир не видел. И такого подвига, как подвиг, совершаемый Украиной, мир еще не видел»[2].





Понятно, что в подобных координатах, им самим созданных, свое место Дмитрий определил четко, признавшись нашим знатным пранкерам Вовану и Лексусу в том, что не имеет претензий к Украине по поводу убийства русских, и в том, что хотел бы свой гонорар передать на нужды ВСУ (статья «Измена Родине» в чистом виде). Это интервью стало широко известным и даже привело к неожиданным, но естественным последствиям: 15 декабря с.г. Объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» объявила, что она «приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ». Решение приостановить распространение книг Акунина и Быкова приняли и в издательстве АСТ.





Удивляют при этом некоторые противоречия в позиции писателя. Первое: как совместить его заявление: «Я на будущий год получу американское гражданство» с мечтой: «Я возвращаться собираюсь»? Какая-то неадекватность налицо, по-моему. И второе. Быков признался: «Для меня идеальным результатом этой войны был бы полный запрет на любой национализм, на национализм любых видов. Потому что ясно, что это кратчайший путь к аду»[3]. Но любому непредвзятому наблюдателю понятно, что дорогу к нынешнему военному аду, происходящему на Украине, проложил именно украинский и никакой другой национализм. Не может этого не понимать и Быков – если он и глуп, то, все же, не настолько. Как это понимание совместить с возведением Украины в ранг абсолютного добра?





* * *





Вышеупомянутый Борис Акунин, гражданин Великобритании, чьи сочинения также попали под запрет, недалеко ушел от взглядов коллеги, о чем стало известно благодаря все тем же остроумным пранкерам. В разговоре он оправдал атаки украинских дронов на российские города, а также деятельность современных власовцев – т.н. Русского добровольческого корпуса. И даже признался про свою попытку наставить членов Европарламента: «Сделайте программу помощи релокации дезертирам из русской армии. Люди, которые добровольно переходят со стороны зла на сторону добра, они будут получать поддержку». Не найдя у депутатов понимания, он посоветовал своему собеседнику (им предполагался бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко) создать программу для «русского легиона». А затем порекомендовал ему вести плотную работу с четырьмя категориями деятелей русской культуры:«Во-первых, это ютуберы. Это самый сильный влиятельный сегмент. Во-вторых, музыканты, певцы. В-третьих, это писатели, в-четвертых, не столько группа важная по фолловингу в России, сколько по межударному значению, это классические музыканты». Что ж, как говорили римляне – caveant consules – да будут консулы бдительны! Акунин с огорчением рассказал также, что направил гонорар от своего выступления в украинское посольство (статья о финансировании экстремизма), но там его дар не приняли. Все свои гонорары Акунин, с 2014 года проживающий в Лондоне, направляет британскому фонду-иноагенту True Russia, который был создан им совместно с Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым и «занимается тем, что собирает донаты и отправляет их на Украину».





Он соревнуется с Быковым в демонизации России: «Мы сражаемся с опасностью, которая угрожает миру и нам всем. Это очень серьезная опасность. Я очень остро ощущаю опасность, исходящую из Москвы. И у меня ощущение, что эту опасность извне разрушить практически невозможно. Ее можно разрушить только изнутри. Я не понимаю, почему ваша военная пропаганда так плохо работает с русской армией?... Если бы какой-то поступил сигнал от Владимира Зеленского, что мы ведем войну за вашу и нашу свободу, это было бы важно». А разговаривая с воображаемым Зеленским, прямо признался: «У Путина должна загореться земля под ногами. Может быть, я параноик, но я отношусь к разряду людей, которые всерьез опасаются применения ядерного оружия». Странно, что Акунин не уточнил, что эта угроза исходит именно от Украины, не раз создававшей опасную ситуацию вокруг АЭС, и от НАТО, обложившего Россию ядерными боеголовками со всех сторон.





И еще пара-тройка моментов роднит Быкова с Акуниным и подобными им деятелями. Оба писателя выражали сожаление, что Украина мало использует таких, как они, противников России, сочувственников Украины. Они считают себя важным ресурсом «сопротивления злу» и обижаются, что украинцы все равно их своими не считают. Это во-первых. Во-вторых, оба они возлагают надежды на Навального, суля ему судьбу «русского Манделы». Ну, тут, я думаю, они сильно заблуждаются. Ни к чему этот персонаж в современной России, для всех действующих политических сил он – пятое колесо в телеге, никто не будет рад его возвращению и пальцем о палец ради этого не ударит. Что до народа, тот стремительно забывает и скоро забудет совсем этого патологического лгуна, интригана и неудачника. А в-третьих, их главная мечта – это свержение Путина или, на худой конец, изменение не просто режима, но всей парадигмы современной России. Парадигмы выстраданной нами, оплаченной нашими муками и кровью. И расчет свой они ведут на молодежь, образование и «просвещение» которой хотели бы взять в свои руки.





Резюме





Быков и Акунин – яркие, но не единственные представители русофобствующей «оппозиции», чьи пути радикально разошлись с путем России и русского народа. Народа, который их отвергает, который им не верит. Есть немало лиц, придерживающихся подобных взглядов и вне России, откуда они предусмотрительно смылись, да и в самой России, если кто смыться пока не сумел. Как говорит о них Быков – «остались в заложниках» (собственной глупости или подлости, добавлю).





Среди них есть известные личности, как, например, сенатор Людмила Нарусова или ее дочь Ксения Собчак, мечтающая, чтобы все в России было, «как в Европе», и выдавшая такое признание: «Люблю евреев, потому что все русские – быдло!». Несколько ярко-русофобских высказываний Нарусовой из ее твиттера почерпнул автор известной статьи «Людмила Нарусова: "Русских нужно истребить!”»[4]. Я не стану их пересказывать, любознательные легко найдут статью в интернете, но вот высказывания ее единомышленников.

Артемий Троицкий, музыкальный критик: «Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта».

Валерий Панюшкин, видный белоленточный журналист, автор программы на телеканале «Дождь»: «Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась».

Тележурналист Тина Канделаки: «Почему вы все время говорите о России, как о стране русских? Русские, нет вас!».

Литератор Юлия Латынина: «Если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве частей началась бы нормальная жизнь».

При желании можно было бы найти еще немало подобного материала, но достаточно и этого.





* * *





Чем я хотел бы завершить свою статью? Призывом ко всем, кому доведется ее прочитать. Это касается всех нас, кто не хочет отрываться от судьбы России и русского народа, а тем более противопоставлять себя ей. За время, произошедшее с начала СВО, с нами случились важные, значительные перемены. Страна собралась, консолидировалась, сплотилась, почувствовала себя собой, вспомнила свою судьбу. «Быть русским – значит быть воином!» – говорил фельдмаршал Михаил Кутузов. Сегодня этот афоризм воплощается в боевых подвигах наших фронтовиков, в трудовых подвигах работников ВПК, в выборе добровольцев, сотнями тысяч пополняющих ряды наших вооруженных сил, в хлопотах волонтеров, собирающих всенародную помощь нашим воинам, в честных репортажах, которые, рискуя жизнью, шлют в СМИ и интернет с передовой бесстрашные журналисты и блогеры. В экономической стойкости и успехах нашей страны, в ее прогрессе. В общенародной поддержке и доверии, которые выражает народ президенту Путину.





В справедливой войне, ведущейся за Русский мир, за наше будущее, мы вновь, как когда-то, обретаем национальное единство, причем не только русских по крови людей, но и всех, кто считает Россию своей Отчизной.





Нам противостоит небольшая, но шумная кучка высоко возомнивших о себе русофобов, настоящих врагов народа, которые дерзко пошли против России в этой роковой схватке. К ним у всех нас должно быть соответствующее отношение, и его не надо, нельзя скрывать. У тех, кто выбрал для себя роль врага народа, должна гореть земля под ногами, если они еще в России, и не должно быть никаких надежд на возвращение, если они уехали. Они не нужны нам здесь!





Я призываю всех моих соотечественников-единомышленников: не может быть терпима никакая терпимость по отношению к национал-предателям и изменникам Родины! Дурную траву – с поля вон, как говорят в народе. Надо вывести с нашей общей души пятна черноты. Мы не ждем этих людей обратно в России, иначе как в покаянном рубище и «с вервием вкруг дерзкой выи». Впрочем даже и такие-то они нам тут не нужны. Без них атмосфера чище…

Хотелось бы довести эту точку зрения до высших слоев российской политической элиты.



