 

Украинцы будут доносить МОК на российских спортсменов; в Польше рассказали, как украинцы принесли в страну нацизм и сифилис

 

Бывший глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что украинцы помогут Международному олимпийскому комитету "искать информацию" о российских и белорусских спортсменах, которые поддержали СВО (и которых поэтому нельзя допускать на Игры). 12 декабря исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный дал понять, что Украина сделает всё, чтобы россияне не попали на Олимпиаду. 

 

 

Украинские беженцы распространяют на территории Польши нацистскую идеологию и венерические заболевания, такие данные привёл обозреватель "Мысли Польской" Пшемыслав Пяста.

«Серьёзной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре», — считает Пяста. Он указывает, что украинский национализм отличается явным антипольским настроем.

Пяста призвал жителей Польши не только не проявлять терпимость к нацистским настроениям со стороны украинцев, но и активно с ними бороться.

Также он привел статистику Главного статистического управления, согласно которой в 2022 году в республике вдвое увеличилось число ВИЧ-инфицированных, а в 2023 году был зафиксирован прирост больных сифилисом. По мнению Пясты, это связано с нежеланием «проверять толпы людей», которые пересекают польскую границу.

Ранее польский обозреватель Анджей Шлензак подчеркнул, что национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно.


 



 


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