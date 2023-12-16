 

Украинцы атакуют российские регионы, британцы раздумывают о возможности отправки войск на Украину

По сообщению Минобороны РФ, российские средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также украинцы атаковали Курскую областьв селе Крупец Дмитриевского района произошло три прилёта, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Ещё один удар нанесён в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция. В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.
Стало известно, что 14 декабря в подмосковном Подольске беспилотник ВСУ атаковал ночью воинскую часть. Образовалось воронка на крыше одного из технических зданий, пострадала система вентиляции, а также были выбиты стёкла.
В Белгороде умер находившийся в тяжёлом состоянии мирный житель (заместитель главы Краснояружского района Игорь Бородаенко), подорвавшийся на мине 13 декабря. За сутки в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: МАПП "Шебекино", Новая Таволжанка, Муром, Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Богун-Городок, хутор Старый, посёлок Задорожный, Репяховка.
В Донецке украинским обстрелом ранен мирный житель 1961 года рождения.
 
Власти прифронтового города Каховка в Херсонской области зафиксировали повреждения и разрушения более трёхсот домов в результате обстрелов со стороны ВСУ.
 
Британские разведывательные самолеты стали чаще летать вблизи границ России, и британская разведка никак не скрывает эти полёты.
Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия задумывается об отправке своих солдат на Украину. 



 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в том числе оружием стран НАТО, в Горловке ранены два подростка
» Украинские БПЛА атаковали Белгород, нефтебазу под Туапсе и объект Газпрома в Подмосковье
» Украинцы обстреливают ДНР и Белгородскую область, есть жертвы
» Нанесён удар по штабу украинских войск в Донецкой области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Роботы и мигранты

Роботы и мигранты

\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы будут доносить МОК на российских спортсменов; в Польше рассказали, как украинцы принесли в страну нацизм и сифилис

  • 09:54
  • 163

Украинцы атакуют российские регионы, британцы раздумывают о возможности отправки войск на Украину

  • 09:44
  • 162

Экс-главу управления по миграции поместили в СИЗО, в Калуге задержали подростков, ловивших мигрантов-педофилов

  • 21:49
  • 292

Долги иностранных государств перед РФ выросли до 29 млрд долларов, при этом в июле РФ списала Африке 23 млрд

  • 21:39
  • 273

В Дагестане подросток ударил школьника ножом за просьбу к его сестре снять хиджаб

  • 21:26
  • 263

Преемница Гельмана заявила, что "победа" от слова "беда"; документалист рассказал, почему фильмы о ДНР и ЛНР не брали российские фестивали

  • 21:12
  • 333
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru