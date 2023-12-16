Украинцы атакуют российские регионы, британцы раздумывают о возможности отправки войск на Украину

По сообщению
Минобороны РФ, российские средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также украинцы атаковали Курскую область
: в селе Крупец Дмитриевского района произошло три прилёта, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Ещё один удар нанесён в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция.
В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.
Стало известно
, что 14 декабря в подмосковном Подольске беспилотник ВСУ атаковал ночью воинскую часть. Образовалось воронка на крыше одного из технических зданий, пострадала система вентиляции, а также были выбиты стёкла.
В Белгороде умер
находившийся в тяжёлом состоянии мирный житель (заместитель главы Краснояружского района Игорь Бородаенко), подорвавшийся на мине 13 декабря. За сутки
в Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: МАПП "Шебекино", Новая Таволжанка, Муром, Журавлёвка, Щетиновка, Красный Хутор, Богун-Городок, хутор Старый, посёлок Задорожный, Репяховка.
В Донецке украинским обстрелом ранен
мирный житель 1961 года рождения.
Власти прифронтового города Каховка в Херсонской области зафиксировали повреждения и разрушения более трёхсот домов
в результате обстрелов со стороны ВСУ.
Британские разведывательные самолеты стали чаще летать вблизи границ России, и британская разведка никак не скрывает
эти полёты.
Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия задумывается об отправке своих солдат на Украину.