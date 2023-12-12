"Общество Будущее" сообщает о 282-й статье против молодого националиста Филиппа Матвеева
- 12.12.2023, 20:25,
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По сообщению ТГ-канала "Общество Будущее", на молодого националиста Филиппа Матвеева заводят дело по 282 статье. 10 декабря он возлагал цветы к памятнику Пушкину в Москве, в память о событиях на Манежной площади 13 лет назад (митинг фанатов, выразивших недовольство расследованием убийства болельщика Егора Свиридова).
Акция с возложением цветов была мирной, но 17 ребят задержали и доставили в полицию.
Филиппу вменяют вину по статье 282 УК РФ. Согласно версии телеграм-канала "НАЦДЕМ", органы посчитали, что парень является радикальным националистом "за коловрат".
Общество Будущее выражает уверенность
, что "люди не должны сидеть за слова или за символику, которая даже не является запрещенной". 282 статья должна быть декриминализирована и в конечном итоге устранена
.
В современном виде статья была принята в 2002 году, она дополнялась и постепенно ужесточалась. В исходной редакции она носила название «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», сейчас её называют скорее «экстремистской» статьёй, а в другой версии «русской статьёй» — именно по 282 чаще чего сажали русских националистов, выступающих, в том числе, с антимигрантской повесткой (которая сегодня постепенно стала мейнстримом и уже используется самими властями).