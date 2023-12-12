"Общество Будущее" сообщает о 282-й статье против молодого националиста Филиппа Матвеева

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По сообщению ТГ-канала "Общество Будущее", на молодого националиста Филиппа Матвеева заводят дело по 282 статье. 10 декабря он возлагал цветы к памятнику Пушкину в Москве, в память о событиях на Манежной площади 13 лет назад (митинг фанатов, выразивших недовольство расследованием убийства болельщика Егора Свиридова).
Акция с возложением цветов была мирной, но 17 ребят задержали и доставили в полицию. 
Филиппу вменяют вину по статье 282 УК РФ. Согласно версии телеграм-канала "НАЦДЕМ", органы посчитали, что парень является радикальным националистом "за коловрат".
Общество Будущее выражает уверенность, что "люди не должны сидеть за слова или за символику, которая даже не является запрещенной". 282 статья должна быть декриминализирована и в конечном итоге устранена
В современном виде статья была принята в 2002 году, она дополнялась и постепенно ужесточалась. В исходной редакции она носила название «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», сейчас её называют скорее «экстремистской» статьёй, а в другой версии «русской статьёй» — именно по 282 чаще чего сажали русских националистов, выступающих, в том числе, с антимигрантской повесткой (которая сегодня постепенно стала мейнстримом и уже используется самими властями).

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APN.ru