"Общество Будущее" сообщает о 282-й статье против молодого националиста Филиппа Матвеева

По сообщению ТГ-канала "Общество Будущее", на молодого националиста Филиппа Матвеева заводят дело по 282 статье. 10 декабря он возлагал цветы к памятнику Пушкину в Москве, в память о событиях на Манежной площади 13 лет назад (митинг фанатов, выразивших недовольство расследованием убийства болельщика Егора Свиридова).

Акция с возложением цветов была мирной, но 17 ребят задержали и доставили в полицию.

Филиппу вменяют вину по статье 282 УК РФ. Согласно версии телеграм-канала "НАЦДЕМ", органы посчитали, что парень является радикальным националистом "за коловрат".

Общество Будущее выражает уверенность , что "люди не должны сидеть за слова или за символику, которая даже не является запрещенной". 282 статья должна быть декриминализирована и в конечном итоге устранена