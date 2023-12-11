 

Писатель Быков не имеет претензий к украинцам из-за убийства мирных россиян; Киев готов поскакать и сплясать ради ЕС

 

Писатель Дмитрий Быков (внесён в реестр иноагентов) в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившим ему  от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщил, что у него нет претензий к украинцам, убивающим мирных российских граждан, "как нет претензий к Израилю насчёт Газы".

Также Быков рассказал, что на будущий год получит американское гражданство, и это, увы, помешает ему получить украинское ("так-то я бы за честь почёл, но мне надо, понимаете, там работать"). Однако приехать "работать, преподавать" на Украине Быков очень хочет, и попросил пранкеров (т.е. "главу офиса президента Украины"), чтобы его позвали ("а вот если бы меня позвали что-то делать, работать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам"). Быков пообещал, что если его книга о Зеленском выйдет на Украине, -- все гонорары он перечислит ВСУ, но не хотел бы, чтобы это стало известно российской общественности.

 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев готов при необходимости попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия для членства страны в Европейском Союзе: «Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. (...) Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно».

 


 

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