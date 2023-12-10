 

Дети из белых рабочих семей оказались самыми неуспешными; Полиция Шотландии уберёт Стену Почёта, потому что там все мужчины

Департамент образования Англии исследовал почти триста школ с целью выяснить, как улучшить результаты детей из числа этнических меньшинств. Но оказалось, что наибольшее беспокойство внушают дети из белых рабочих семей.
"Для большинства попечителей и школьных руководителей, с которыми мы беседовали, группой учеников, о которой они больше всего беспокоились, были белые британские учащиеся из рабочего класса. Этот отзыв был последовательным во всех трестах и школах, работающих в этнически различных районах, где белые британские ученики не составляли большинства учащихся, а также в школах и трестах, где большинство учеников принадлежали к белому британскому рабочему классу".
В отчете говорится, что эти учащиеся столкнулись с "сочетанием проблем, связанных с лишениями, бедностью между поколениями, отношением к образованию и опытом его получения, а также стремлениями".
Исследование перекликается с выводами Комиссии по расовым и этническим различиям, которые были подвергнуты критике "борцами с расизмом", когда оно было опубликовано в 2021 году.
Белые мальчики из бедных семей не только получают худшие оценки, но и имеют меньше всего шансов поступить в топовый университет, после того, как такие университеты поставили себе целью сделать набор более разнообразным. 
Профессор Мэтью Гудвин из Кентского университета подчеркнул: "Большинство наших образовательных учреждений постоянно упускают из виду или откровенно игнорируют белых учеников из рабочего класса".
 
Полиция Шотландии решила избавиться от Стены Почёта, где висели фотографии выдающихся констеблей. Все эти портреты мужские, что было сочтено мизогинией и сексизмом. 


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APN.ru