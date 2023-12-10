Дети из белых рабочих семей оказались самыми неуспешными; Полиция Шотландии уберёт Стену Почёта, потому что там все мужчины

Департамент образования Англии исследовал
почти триста школ с целью выяснить, как улучшить результаты детей из числа этнических меньшинств. Но оказалось, что наибольшее беспокойство внушают дети из белых рабочих семей.
"Для большинства попечителей и школьных руководителей, с которыми мы беседовали, группой учеников, о которой они больше всего беспокоились, были белые британские учащиеся из рабочего класса. Этот отзыв был последовательным во всех трестах и школах, работающих в этнически различных районах, где белые британские ученики не составляли большинства учащихся, а также в школах и трестах, где большинство учеников принадлежали к белому британскому рабочему классу".
В отчете говорится, что эти учащиеся столкнулись с "сочетанием проблем, связанных с лишениями, бедностью между поколениями, отношением к образованию и опытом его получения, а также стремлениями".
Исследование перекликается с выводами Комиссии по расовым и этническим различиям, которые были подвергнуты критике "борцами с расизмом", когда оно было опубликовано в 2021 году.
Белые мальчики из бедных семей не только получают худшие оценки, но и имеют меньше всего шансов поступить в топовый университет, после того, как такие университеты поставили себе целью сделать набор более разнообразным.
Профессор Мэтью Гудвин из Кентского университета подчеркнул: "Большинство наших образовательных учреждений постоянно упускают из виду или откровенно игнорируют белых учеников из рабочего класса".
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от Стены Почёта, где висели фотографии выдающихся констеблей. Все эти портреты мужские, что было сочтено мизогинией и сексизмом.