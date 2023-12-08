 

А хорошие были "кремлёвские молодёжные движения". Кстати, где они?

Пишут, что несколько дней назад под Артемовском погиб в бою 22-летний нацбол по имени Илья Красноперов, командир штурмового отделения.
Судя по всему, этот парень никогда не видел Лимонова живым. В партию его приняли уже на фронте.
То есть и Эдуарда уже давно нет, а ребята его - вот, воюют.
Чтобы когда-нибудь - может быть - освободить и его родной русский город Харьков.
Ах да, забыл самое главное.
Национал-большевистская партия запрещена постановлением от 19.04.2007 года.
Экстремистская потому что, плохая.
А хорошие были - "кремлевские молодежные движения". Они тусовались на Селигере, махали флажками и били в барабаны на площадях. Ну, знаете, Василий Якеменко, Роберт Шлегель, Мария Дрокова.
Кстати, где они?
Россия стоит на безнадежности и безысходности.
Умирает от нее - и спасается только благодаря тем, кто вопреки всему - не сдается.
 
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APN.ru