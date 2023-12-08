А хорошие были "кремлёвские молодёжные движения". Кстати, где они?

Пишут, что несколько дней назад под Артемовском погиб в бою 22-летний нацбол по имени Илья Красноперов, командир штурмового отделения.

Судя по всему, этот парень никогда не видел Лимонова живым. В партию его приняли уже на фронте.

То есть и Эдуарда уже давно нет, а ребята его - вот, воюют.

Чтобы когда-нибудь - может быть - освободить и его родной русский город Харьков.

Ах да, забыл самое главное.

Национал-большевистская партия запрещена постановлением от 19.04.2007 года.

Экстремистская потому что, плохая.

А хорошие были - "кремлевские молодежные движения". Они тусовались на Селигере, махали флажками и били в барабаны на площадях. Ну, знаете, Василий Якеменко, Роберт Шлегель, Мария Дрокова.

Кстати, где они?

Россия стоит на безнадежности и безысходности.

Умирает от нее - и спасается только благодаря тем, кто вопреки всему - не сдается.