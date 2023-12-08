Новое понимание стокгольмского синдрома и будущее мира.

Необходимо признать, что фактор так называемого стокгольмского синдрома, сейчас актуален с точки зрения прогнозов и анализа того, что в конце концов произойдёт Израиле и Палестине.

Напомню, что стокгольмский синдром - это термин в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и (или) применения угрозы или насилия.

Под воздействием сильного переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия и в конечном счёте отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения «общей» цели.

Не со всеми вышеприведенными причинами и механизмами возникновения стокгольмского синдром я согласен. Мои исследования показали, что у заложника при проявлении стокгольмского синдрома нет традиционной симпатии и сочувствия к агрессору, то есть, в истинном понимании этих феноменов человека. Более того, мой анализ показал, что сочувствие и симпатия у такой жертвы носит лишь поведенческий и внешний характер. На самом деле сочувствие и симпатия к агрессору является манипулятивным инстинктом игры с агрессором. Манипулятивный инстинкт и бессознательная защитная реакция, направленная на формирование человеком иллюзий для себя и для других, мною глубоко представлена в монографии "Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция" .





Следовательно, вероятнее всего, жертва превращается, благодаря своей бессознательной реакции лишь в актёра, который исполняет роль симпатизирующего и сочувствующего, и хорошо играет эту роль. И чем лучше эта роль играется жертвой, тем легче эмоциональное состояние жертвы. По сути своей, часто имеет место замаскированный психологический расчёт жертвы на то, что симпатия и сочувствие может вызвать у агрессора смягчение в агрессивных проявлениях по отношению к жертве. Долю этих процессов не учитывать в анализе и возникновении стокгольмского синдрома было бы некорректно. Тем более, в нынешней ситуации Израиля и Палестины. Именно от этого будет зависеть политическое состояние социума, страдающего в рамках конфликта Палестина - Израиль. Эта защитная хитрая манипулятивная игра социума будет определять будущее на Ближнем Востоке и во всём мире. Именно с этим будет связана вся сложность ситуации на Ближнем Востоке и во всём мире. Чтобы понять сущность происходящего нужно будет учитывать вышеприведённые закономерности. Особенно это нужно учитывать тогда, когда агрессором выступает Гегемон, а жертвой слаборазвитые ресурсные страны.

По итогам переговоров США и Китая отметим, что:

1. Байден и Си Цзиньпин не смогли добиться согласия в вопросах, которые имеют важное значение в двусторонних отношениях.

2. Согласие было лишь по второстепенным вопросам.

3. США продолжат оказывать сторонникам военную поддержку. Тайвань будет использован вкачестве мощного рычага давления на Китай.

4. США усилят военно-политические блоки антикитайской направленности».

5. Экономические отношения США и Китая будут падать и Китай их усилит с Россией, но полезно ли нам быть недоразвитыми зависимыми покупателями?

6. США, ЕС и Юго-Восточная Азия остаются для Пекина ведущими торговыми партнерами.

По сути, Китай и США объединяет то, что они необузданные мощные общемировые Машины Желаний. Разница только в том, что США заправляет эту мировую Машину Желаний искусственной зелёностью, а Китай заправляет её реальной желтизной конкретных китайцев, рассеиваемых по всему миру. Это объективная сущность и тренд всего мира.

Израиль и Палестина как разлом мира на союзников и противников США.

Если бы война Израиля с ХАМАС была похожа на все предыдущие конфликты на Ближнем Востоке, вероятно, уже давно бы действовало соглашение о прекращении огня. Погибших бы похоронили, а Израиль спорил бы с ООН о том, сколько цемента нужно поставить в Газу для восстановления. Но эта война — другая. И дело не только в масштабах убийств, сначала совершенных боевиками ХАМАС 7 октября — в основном израильских гражданских лиц, и последовавшей за этим «могучей местью» Израиля, как назвал ее премьер-министр Беньямин Нетаньяху, в результате которой гибли в основном палестинские мирные жители. Эта война отличается от прошлых тем, что она происходит в то время, когда линии разлома, разделяющие Ближний Восток, трещат по швам.

Игры Киссинджера закончились...

В США в возрасте 100 лет скончался бывший госсекретарь Генри Киссинджер, налаживавший отношения с коммунистическими СССР и Китаем. Что он умел? Умел быстро реагировать на изменяющуюся реальность. Поэтому первым в США заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти наряд уступок. Увы, капризное и упрямое сознание Зеленского, заряженное обещанными потоками американских долларов не восприняло реальность и рекомендации Киссинджера.

Казалось бы Киссинджер работал над согласием между США и Китаем, между США и СССР... В действительности, это были всего лишь изощрённые и замаскированные этапы усиления паразитической экспансии США в мире. Киссинджер, в конце концов, всё греб в один карман - в карман Гегемона, расслабляя и обезоруживая противников Гегемона. СССР и Китай стали бдительными на манипуляции Киссинджера, которые так и не стал другом или агентом России и СССР.

Байден и психика.

Президент США Джо Байден из-за деградации когнитивных способностей не может выполнять свою работу и подвергает большому риску всю страну. Такое мнение высказал в интервью одному из телеканалов бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон. «Просто невероятно, насколько он деградировал за время своего пребывания на посту. Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску»,— сказал он.

Джексон заявил, что Байден каждый день демонстрирует, что уже неспособен выполнять свою работу. «Он физически и когнитивно больше непригоден для работы в должности, и кто-то из его ближайшего окружения должен подойти и дать ему понять это»,— считает конгрессмен. Байдену в ноябре исполнился 81 год. В апреле он объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024-м.

Вот мои размышления на этот счёт.

1. Вышеприведенные заявления имеют поверхностную и неглубокую оценку. Это оценка не врача, а конгрессмена. Эта оценка политико-предвыборная и не более. На профессиональную медицинскую оценку этот конгрессмен не осмелился.

2. Вспомним, об ограничениях, которые испытали журналисты всего мира в плане получения ответов на вопросы Джо Байдена на саммите Путин-Байден. Они имели уже тогда объективные причины. Это факты когнитивных нарушений Президента США.

3. Вероятнее всего, когнитивные нарушения Байдена связаны с тем, чтов 1988 году у него обнаружили аневризму мозговых артерий (выпячивание стенок сосудов). На определенном этапе произошел разрыв аневризмы, и началось мозговое кровотечение. Байден перенес нейрохирургическую операцию по ушиванию кровоточащего сосуда. В ходе операции была выявлена еще одна аневризма, которая не кровоточила, и ее также ушили.

Блеф и фальсификация Столтенберга.

Военные конфликты в секторе Газа и на Украине сравнивать нельзя, они отличаются. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса. «Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать. Украина не угрожала России и не атаковала её» — считает Столтенберг.По его словам, важно признать, что НАТО как альянс не играет активной роли в текущем конфликте на Ближнем Востоке. Как уточнил генсек, некоторые союзники по альянсу действуют по-разному, но «НАТО как организация не участвует в этом напрямую». Он также отметил важность того, чтобы палестино-израильский конфликт не перерос в более крупный региональный.Подводя итоги первого дня заседания глав МИД стран НАТО, Столтенберг так же рассказал, что его участники подтвердили готовность поддержать Украину на пути вступления в альянс. Также он призвал страны НАТО быть готовыми к усилению боевых действий на Украине и активизировать военные поставки Киеву.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Действительно военные конфликты в секторе Газа и на Украине сравнивать нельзя потому, что они имеют единство, обеспечиваемое Гегемоном, то есть, в глубине своей инициатором и подстрекателем этих конфликтов является Гегемон. Гегемон имеет прокси-влияние, выходящее в прямое влияние. И это прямое влияние будет нарастать. Таковы тенденции согласно последним наблюдениям.

2. Про про роль НАТО на Ближнем Востоке и в Украине Столтенберг не просто блефует, а бездарно занимается фальсификацией.

3. Поражает больше всего то, что Столтенберг делает вид, что Гегемон якобы ни причем и никак не тревожится из-за начавшейся агонии мироустройства, в котором США уже не сможет развиваться в рамках своей былой колониально-паразитической экспансии в мире.

Активизация Маска в дезинформационной мировой войне с помощью бывшего твиттера - признак агонии Гегемона.

Илон Маск - главный бенефициар дезинформационной войны в мире.Война Израиля с ХАМАС идет уже полтора месяца, и все это время в соцсети Х (бывший Твиттер) появляется огромное количество дезинформации о конфликте.Из некоторых зарубежных СМИ недавно узнал, что главным источником фейков о войне стала группа пользователей твиттера безо всякой экспертизы в регионе и поговорил с некоторыми из них. Мой экспресс-анализ особенностей и закономерностей дезинформационных потоков в зарубежных СМИ, выявленных мною ещё в 1995 году в моей монографии "Энциклопедия блефа" (1995), позволил мне сделать следующие предположения:

1. Пользователи Х (бывшего Твиттера) зарабатывают на дезинформации.

2. Ключевым фактором разоблачившим Маска как куратора мировой дезинформационной войны стал конфликт Израиля с ХАМАС. Хотя раньше эта деятельность Маска была, но сильно маскировалась. Маски Маска - это отдельная проблема! Но эта Маска уже срывается и за ней сам Маск.

3. Необходимо расследовать тех, кто распространяет дезинформацию в Твиттере. Это целая индустрия курируемая Маском

4. У Маска есть свои тарифы и гонорары за дезинформацию в бывшем Твиттере.

О том, для чего Маском был куплен Твиттер мною уже многократно писалось. Главная цель - это общемировое манипулятивное политическое и экономическое влияние. Активизация Маска в дезинформационной мировой войне с помощью бывшего твиттера - признак агонии Гегемона.Маск всегда умело сочетал истинные технологические достижения с явными понтами, блефом и фейками о величии Гегемона.Гегемон остаётся главным манипулятором информационной войны.

Идея об ограничении Я - ничто, если не видеть механизмы ограничения. Раскрываются ли нами механизмы? Увы! Обычно фиксируется лишь факт ограничений и страданий от него. А почему возникает ограничение? Нужно научиться "здесь и сейчас" глубоко видеть эти ограничения.

Известно, что руководство крупнейшего американского видеоресурса манипулируют различными видео на своей панели. Кстати, название этого ресурса даже критически упоминать нельзя на этом самом ресурсе. Кому-то включают зелёный свет, а кому-то нет. У них власть! А у российского видеоресурса пока нет такого влияния. Те, видео, где есть политическая угодность для Гегемона на его видео-площадке поддерживаются. Проанализируйте все прежние ваши видео на критерий поддержки руководством американского видеоресурса и вы поймёте, что на видео-площадке наши видео кто-то фильтрует. Меньше фильтруют тех, кто проплачивает выход на главную панель, тех, кто инвестируется в продвижение видео. Это лишь один из механизмов ограничений и снятия ограничений при вливании капиталов. А этих механизмов тысячи! И Гегемон - лидер этих рычагов информационного влияния на мир.

Байден и его внешнеполитические паттерны начала агонии гегемонии США в мире.

Президент США Джо Байден опубликовал в Washington Post статью, вновь проводящую параллели между действиями ХАМАС и российского президента. «И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И как Путин, так и ХАМАС надеются обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим от этого беспорядком. Америка не может позволить этому случиться и не позволит. Ради наших собственных интересов национальной безопасности — ради блага всего мира», — пишет Байден.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Анализ показывает, что в мире значительно больше публицистических статей независимых политологов, посвящённых тому, что США делают всё, чтобы под видом борьбы за демократию, хотят стереть с карты разные страны. И наоборот, статей, посвящённых тому, что Россия занимается подобным влиянием на другие страны, практически нет! Гегемон на то и Гегемон, что занимается колониально-паразитической экспансией на весь мир!

2. Байдена хорошо проучили участники саммита АТЭС. Ничего из своих планов он на этом саммите не реализовал. Поэтому вышеприведенная статья Байдена в известной американской газете написана от безысходности и является внешнеполитическим паттерном начала агонии гегемонии США в мире.

Судя по позитивным выводам прошедшего саммита АТЭС перевоспитание Гегемона мусульманами началось:

1. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли итоговую декларацию. В отличие от прошлого года в ней нет темы Украины. Также не упоминается конфликт на Ближнем Востоке. Декларация «принята путем консенсуса» и в ней учтены все предложения Москвы.

2. В декларации нет никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает экономические проблемы, в том числе и проблемы климата, и проблемы цифровой трансформации, и проблемы прав женщин». Вся остальные катаклизмы мира, искусственно вызванные Гегемоном не отражены. Гегемон стал объективно понимать то, что он натворил в мире и поэтому сам пожелал того, чтобы остальные темы деструктивности мира не были вписаны в декларацию, так как автором этой деструктивности являются сами США. Об этом свидетельствует тот факт, что США выпустили отдельное заявление. В нём они указали, что украинский конфликт усугубляет слабости мировой экономики, сдерживает её рост и обостряет продовольственный кризис. Байден осознал это давно, но видимо глубже убедился в этом на основании заявлений участников АТЭС.

3. США отказались от политических заявлений в финальном документе саммита АТЭС из-за «серьезнейшего давления мусульманских членов» форума. Оно и понятно, на Машину Колониальных Желаний США можно эффективно воздействовать только благодаря мощному давлению. Такое перевоспитание Гегемона - долгосрочный процесс.

Датский Saxo Bank опубликовал на своем сайте 10 «шокирующих предсказаний» на 2024 год под названием «Конец пути». В списке, в частности, кризисы, нефть по $150 за баррель, конец капитализма в США, президентом США может стать Кеннеди-младший.

«Ровный путь, по которому мир шел после великого финансового кризиса, со стабильной геополитикой, низкой инфляцией и низкими процентными ставками был нарушен в годы пандемии, когда политики и инвесторы делали ставку на возвращение к "старой нормальности".

В 2024-м становится ясно, что гладкий путь подходит к концу, отправляя мир в опасно неопределенное будущее»,— пишет Saxo Bank. Ожидается, что власти США вынужденно увеличат фискальные расходы на фоне выборов 2024 года, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений. «Из-за сохраняющегося инфляционного давления и репатриации капитала иностранными инвесторами спрос на казначейские облигации США остается вялым, что провоцирует резкий скачок доходности казначейских облигаций США. В отчаянной попытке нормализовать стоимость займов правительство США освобождает от налогов доходы от государственных облигаций», —говорится в прогнозе.

Как прогнозирует банк, рынок нефти ждет рост цен. Благодаря этому Саудовская Аравия выкупит у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов и создаст мировую Лигу чемпионов.

По мнению банка, мир столкнется с глобальными кризисами из-за искусственного интеллекта и ожирения Генеративный ИИ, который, как отмечается, признан благом для повышения производительности, станет угрозой национальной безопасности «после дерзкой атаки с применением дипфейка против высокопоставленного чиновника в одной из развитых стран». «Правительства будут расправляться с ИИ с помощью новых правил, срывая ажиотаж вокруг ИИ. Новые нормы приведут к оттоку венчурных инвесторов из этой индустрии. Общественное недоверие к новостям, генерируемым ИИ, вырастет, и правительства введут новые законы, позволяющие лишь небольшой группе организаций распространять публичные новости»,— считают в банке.

Анализируя эти прогнозы замечу, что:

1. Этот прогнозирующий и пиарящийся банк не приводит аргументов. Нет ни концепции, ни методологии, на основании которой делаются такие прогнозы. Хотя эти прогнозы вполне соответствуют философии постмодернизма, то есть, положениям согласно которым имеет место общемировая культура катастрофы, автором и инициатором которой являются США. Механизм культуры катастрофы заключается в извращениях сущности всех мировых и государственных институтов, а также в превращении мира в глобальный колониальный человейник, хавающий доллар в обмен на свои природные и людские ресурсы. Увы! Гегемон перестал справляться со своими обязательствами и обещаниями и сам пошёл на попятную с помощью активизации военной экспансии и усиления НАТО в мире, в частности, в Азии. Самый лучший подход при прогнозировании на 2024 год - это философия постмодернизма.

2. США готовятся к своей новой роли в мире. Эта роль уже далека от гегемонии. Поэтому в США придёт новая власть, которая не запятнана в мировой экспансии и усугублении культуры катастрофы. Кстати, если США будут упорно поддерживать свою гегемонию, то катастрофа, то есть, неуправляемая общемировая стихия станет неизбежной.

3. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) - это для США лишь технологическое средство извращения мира во всех сферах: информационной войне, фейковой войне и т.п. При этом США будут умело сочетать смешение ИИ для развития науки и промышленности с деструктивными формами дезинформационного влияния на весь мир. США всегда маскировались гуманистическими технологиями для мира, хотя время показало, что это маскировка. Маски сорваны и теперь все знают как США с помощью своих глобальных интернет-инструментов влияет на весь мир. И эти инструменты в руках США. Мир к этим инструментам имеет вторичное и зависимое отношение.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин



