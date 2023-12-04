 

Израиль, Турция и Южная Корея обогатились за счёт войны

Израиль, Турция и Южная Корея обогатились за счёт военных контрактов в ходе конфликта на Украине, сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира. Исследователи отмечают, что за 2022 год доходы четырёх турецких оборонных компаний увеличились на 22%, выручка израильских предприятий военно-промышленного комплекса увеличилась в среднем на 6,5%, аналогичный рост можно наблюдать и в отношении южнокорейских производителей оружия в 2023-м году. Турецкая компания "Байкар", являющаяся производителем дронов "Байрактар", собирается за полтора года достроить на Украине завод по производству БПЛА.


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