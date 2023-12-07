Во Владивостоке мигрант без водительских прав сбил студентку на переходе; глава Минюста рассказал об иностранцах в колониях

мигранта осудили по статье 327 УК РФ. Но это не помешало ему остаться в РФ.

Убитая девушка училась в Школе искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, она хотела стать психологом.

российских исправительных учреждениях отбывают наказание около 17 тысяч иностранцев, и это большая проблема, потому что их

нужно кормить, содержать, охранять. При этом работают они "не очень охотно". По словам министра, до конца года двести иностранных заключенных будут репатриированы. Однако родные для заключенных страны без особой охоты принимают осуждённых в России для отбытия наказания на родине.