Во Владивостоке мигрант без водительских прав сбил студентку на переходе; глава Минюста рассказал об иностранцах в колониях
- 07.12.2023, 15:17,
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Во Владивостоке мигрант без водительских прав
сбил девятнадцатилетнюю студентку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Машину он взял в аренду по поддельному удостоверению. Причём в 2022-м году подделку у него уже изымали, а самого мигранта осудили по статье 327 УК РФ. Но это не помешало ему остаться в РФ.
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