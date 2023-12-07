 

Во Владивостоке мигрант без водительских прав сбил студентку на переходе; глава Минюста рассказал об иностранцах в колониях

Во Владивостоке мигрант без водительских прав сбил девятнадцатилетнюю студентку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Машину он взял в аренду по поддельному удостоверению. Причём в 2022-м году подделку у него уже изымали, а самого мигранта осудили по статье 327 УК РФ. Но это не помешало ему остаться в РФ.
Убитая девушка училась в Школе искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, она хотела стать психологом.
 
В отделе МВД Выборгского района Петербурга проходят обыски в связи с делом "азербайджанской мафии", силовики полагают, что некоторые полицейские покровительствовали группировке. 
В Подмосковье ряды ВС РФ пополнили более 350 человек, получивших российское гражданство, но забывших встать на воинский учёт. Этому предшествовали двухмесячные рейды. Ранее в Воронеже полсотни таких нарушителей выявили по  результатам одной проверки  ресторана азербайджанской кухни. 
 
В Псковской области суд приговорил гражданина Латвии к 17,5 года колонии строгого режима за контрабанду почти 50 кг гашиша. 

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко рассказал, что в российских исправительных учреждениях отбывают наказание около 17 тысяч иностранцев, и это большая проблема, потому что их нужно кормить, содержать, охранять. При этом работают они "не очень охотно". По словам министра, до конца года двести иностранных заключенных будут репатриированы. Однако родные для заключенных страны без особой охоты принимают осуждённых в России для отбытия наказания на родине.

 

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