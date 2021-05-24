 

Безработица или нехватка рабочих рук? Противоречия рынка труда

 

По словам замдиректора городского центра занятости населения Андрея Тарасова, уровень безработицы в Москве "в период пандемии" вырос почти в семь раз, работу искали 224 тысячи жителей столицы, пик пришёлся на октябрь 2020 года.

До ковида уровень безработицы в городе составлял в среднем 28-30 тыс. человек.

Тем не менее в последние месяцы уровень безработицы в Москве сокращается, по состоянию на май он составил 0,7%, что в два раза меньше итоговых показателей 2020 года.

На столичных стройках, финансируемых из городского бюджета, не хватает 25 тысяч рабочих, поскольку "начинается пиковый период, когда активизируются работы на всех площадках". Кроме того "идёт строительство домов по программе реновации, объёмы ввода жилья будут только расти".

В марте на российских стройках в целом сохранялась нехватка около 1,2 млн рабочих, и Минстрой предполагал завозить мигрантов. 

Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко одобрил предложение главы ФСИН активнее использовать вместо трудовых мигрантов -- заключённых, в том числе на крупных стройках. Чуйченко считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек; таковых проектов сегодня в РФ нет.

"Это очень серьёзная проблема, потому что у нас на сегодняшний день порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, то есть перейти в исправительный центр. Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов".

 

 


 


 


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