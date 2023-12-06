Участник СВО, русский из Узбекистана, попросил убежища в РФ; в Петербурге после драки задержали больше ста мигрантов

Участвовавший в спецоперации боец частной военной компании «Вагнер» Александр Бабков из Ташкента, которому грозит срок в узбекской тюрьме, подал в МВД Свердловской области заявление о временном убежище в России. Его дело привлекло внимание депутата Госдумы Александра Хинштейна, так что есть шанс, что правовой статус Бабкова будет урегулирован. В конце ноября за участие в СВО посадили в казахскую тюрьму русского из Казахстана Алексея Шомполова.

А из Самарской области в Узбекистан могут выдворить русскую Елену Мальцеву, у которой нет никаких связей с Узбекистаном.





В Петербурге задержали таджика, тяжело ранившего четырнадцатилетнего школьника. Гражданин Таджикистана находился в РФ незаконно, и ранее уже попадал под следствие за угрозы и нанесение вреда здоровью, но дело было прекращено.

Также в Петербурге полиция задержала более ста иностранцев после массовой драки у небоскреба "Лахта-центр"; в результате проверки более чем половина задержанных лишилась трудового патента, а тринадцать человек помещены в специализированный центр для последующего выдворения за пределы России.

В Хабаровске мигранты напали на студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета.







