В ЛНР убит депутат, в ДНР пятеро раненых, в Подмосковье найдено тело Ильи Кивы

В Луганске убит депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов: его машина была взорвана у местного стадиона. Первоначально сообщалось о ранении, но выяснилось, что Попов погиб. Это уже второе покушение на Попова, в прошлом служившего в разведке ЛНР.

В результате сброса взрывоопасных предметов с украинских БПЛА в Кировском районе Донецка ранены женщина 1959 г.р., мужчина 1969 г.р., в районе шахты им. Абакумова ранена женщина 1946 г.р. Затем два работника "Донецктеплосетей" были ранены во время ремонта сетей, повреждена спецтехника. В центре Донецка ракета HARM упала на детскую площадку, повреждены фасады соседних многоэтажных домов.



В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Наумовка, Красный Хутор, Репное (повреждены легковой автомобиль и ЛЭП), Лозовая Рудка, Борисовское, Логачёвка, Вериговка, хутор Старый, Пороз, Репяховка, Новая Таволжанка, хутора Панков и Мухин, Ленинский, Середа, Козинка (повреждён частный дом), Вязовое (повреждена ЛЭП, посёлок частично обесточен).

В Брянской области украинцы обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" посёлок Суземка, минимум три снаряда попали по заводу «Стрела» (занимается выпуском трансформаторов, дросселей и т.п.), повреждена кровля в одном из цехов предприятия. Также два снаряда "Града" попали в жилые дома.

В Подмосковье под Звенигородом обнаружено тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. В последнее время он был известен своей резкой критикой президента Украины Зеленского на российском ТВ, ещё в мае 2022 года Киев объявил его в международный розыск. При осмотре тела на правом виске обнаружилась резаная рана, также была зафиксирована гематома на левой части лица. В то же время сообщается, что Киву убила СБУ с применением стрелкового оружия. ГУР Украины подтвердил убийство Кивы.

Последний пост в Телеграме Кива опубликовал 6 декабря в 9:48 утра. Он назвал Зеленского "ублюдком, утопившим в крови народ Украины" и посоветовал ему покончить с жизнью.











