 

Дума приняла законопроект о запрете телефонов на уроках; Мишустин заявил о росте производства электроники в РФ

Дума приняла в третьем чтении законопроект о запрете телефонов на уроках; после его вступления в силу школьникам запретят использовать телефоны на уроках, в том числе в образовательных целях. 

Помимо этого, с 1 сентября 2024 года урок труда в школах станет обязательным.

 

По итогам октября рост объёмов производства компьютерного и электронного оборудования в РФ составил около 13% в годовом выражении, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По мнению премьера, в настоящее время хорошие перспективы открываются перед производителями радиационно-стойкой и СВЧ-электроники (электронных приборов и устройств, предназначенных для работы в сверхвысокочастотном диапазоне), налаживается выпуск интегральных микросхем, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийных устройств. В настоящее время необходимо максимально локализировать производственные высокотехнологические цепочки на территории России, а также снизить зависимость от импорта зарубежных комплектующих.


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APN.ru