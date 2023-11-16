Госдума одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие устройства для связи на уроках. В случае принятия такого закона школьники смогут использовать на уроках средства связи только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

Как объяснили авторы законопроекта в пояснительной записке, инициатива поможет устранить несоразмерность «между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия» -- то есть, фактически, усилят главенствующую роль школьных преподавателей.



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APN.ru