В РФ задержали банду, среди членов которой военные и сотрудники органов внутренних дел

На данный момент следствие инкриминирует участникам группировки более тридцати преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения РФ и похищение и убийство владельца коммерческой компании, а также его бухгалтера в 2002 году; похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка (Москва), а также его сожительницы.

Как установили правоохранительные органы, лидер банды долго жил на Украине, где имеет вид на жительство, и туда же выводил добытые преступным путем деньги, главарь выводил на Украину.







