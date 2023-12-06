 

В РФ задержали банду, среди членов которой военные и сотрудники органов внутренних дел

МВД вместе с ФСБ и СКР задержали участников банды, которая совершала преступления с 1998 года по настоящее время — на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и некоторых других регионов.
В составе банды было около двадцати человек — сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и ВС РФ, а также гражданские лица. Среди них оказались начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных (ранее занимал должность сотрудника отряда специального назначения «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД). Группировка занималась тяжкими и особо тяжкими заказными преступлениями с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе расправами, похищениями людей и разбойными нападениями. 

На данный момент следствие инкриминирует участникам группировки более тридцати преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения РФ и похищение и убийство владельца коммерческой компании, а также его бухгалтера в 2002 году; похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка (Москва), а также его сожительницы.

 

Как установили правоохранительные органы, лидер банды долго жил на Украине, где имеет вид на жительство, и туда же выводил добытые преступным путем деньги, главарь выводил на Украину.

 




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