По мнению бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, бюджет Украины, благодаря польской блокаде, лишился в ноябре поступлений от таможни в размере 253 миллионов долларов (9,2 миллиарда гривен). В то же время киевский политический аналитик Дмитрий Спивак подсчитал, что ксвенные убытки Украины из-за польской блокады достигают одного миллиарда евро.

На польско-украинской границе в очереди застряли две с половиной тысячи грузовых машин, благодаря полякам, блокирующим движение на четырёх направлениях в сторону Украины. Также это начинание поддерживала Словакия. Ни польским, ни словацким водителям грузовиков не нравятся льготы, которые сейчас имеют украинские перевозчики.







