 

Украинцы жалуются на обстановку в Авдеевке, российская ДРГ успешно проникла в Черниговскую область

 

В Авдеевке сложилась тяжёлая для ВСУ обстановка, рассказали украинцы немецкой телерадиокомпании ZDF:

«Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами».

Авдеевка -- основная позиция, откуда украинцы убивают и ранят мирных жителей Донецка и его окрестностей.

Российская диверсионно-разведывательная группа зашла в Черниговскую область, обнаружила блиндаж Госпогранслужбы Украины, зачистила позицию, одного пограничника взяла в плен. Украинцы обратили внимание на то, что "русские забрали рации, а наши перепрошили их только через 12 часов, то есть 12 часов нас слушали".

Советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина неспособна нарастить военное производство для паритета с Россией, а "способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран".


 



 



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APN.ru