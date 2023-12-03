В Авдеевке сложилась тяжёлая для ВСУ обстановка, рассказали украинцы немецкой телерадиокомпании ZDF:

«Нас атакуют просто постоянно, мы потеряли очень много ребят, сражаться просто уже нет сил. Нас обстреливает артиллерия и закидывают дронами».

Авдеевка -- основная позиция, откуда украинцы убивают и ранят мирных жителей Донецка и его окрестностей.

Российская диверсионно-разведывательная группа зашла в Черниговскую область, обнаружила блиндаж Госпогранслужбы Украины, зачистила позицию, одного пограничника взяла в плен. Украинцы обратили внимание на то, что "русские забрали рации, а наши перепрошили их только через 12 часов, то есть 12 часов нас слушали".

Советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина неспособна нарастить военное производство для паритета с Россией, а "способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран".











