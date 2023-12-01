 

Взрыв поезда в Бурятии квалифицирован как теракт; украинцы атакуют российские регионы

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о теракте по факту взрыва с последующим возгоранием грузового поезда внутри Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали; движение внутри этого самого длинного в России железнодорожного тоннеля (15,3 км) в настоящее время приостановлено, поезда пускаются в обход. 
Грузовой поезд №2412, следовавший от станции Тайшет в Иркутской области до станции Тында Амурской области, состоял из 50 вагонов, в том числе 41 цистерны с дизельным топливом, 3 цистерн с авиационным керосином и 6 полувагонов с металлоконструкциями. После взрыва (в ночь на 30 ноября загорелась одна из цистерн) удалось отбуксировать из тоннеля 14 вагонов с дизельным и авиационным топливом, 36 вагонов остались внутри тоннеля из-за деформации рельс и розлива топлива. По данным американского канала CNN, теракт организовала Служба безопасности Украины, стремясь заблокировать железнодорожное сообщение между Россий и Китаем.
 
Также в Рязанской области ещё 11 ноября произошёл подрыв железнодорожных путей, в результате которого с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда. Были найдены фрагмент схемы взрывного устройства и часть видеокамеры. Предположительно, диверсант, устроивший взрыв, прикрепил камеру к дереву. Через нее велось наблюдение за его действиями. Задержанный по подозрению в совершении терактов житель Рязанской области контактировал с нацистом Игорем Опрей из украинского батальона «Реванш» и, по его словам, действовал из идеологических соображений. 
 
Возобновились интенсивные обстрелы Белгородской области. За сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Наумовка, Журавлёвка, Солнцевка, Богун-Городок, хутор Старый, Сподарюшино, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Староселье, Терезовка, хутор Панков, Муром, Середа. 
 
В Донецке скончалась женщина 1957 г.р., раненая накануне, 30 ноября, во время украинского обстрела жилого сектора в Калининском районе города.
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