 

Число перемещённых лиц в секторе Газа достигло 80% населения сектора

 

Число перемещённых лиц в секторе Газа выросло до 1,8 миллионов человек и составило 80% населения анклава, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Получить точный подсчет сложно, в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, поскольку часть проживает в принимающих семьях, и вернулись вернулся в свои дома во время гуманитарной паузы, но остался числиться в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других приютах».

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Генсек НАТО шокирован бомбёжками Газы; в Италии закрасили произраильские муралы; в Израиле знали о подготовке ХАМАС к атаке
» Египет закрыл границу
» Форум в Аннаполисе
» Сектор Газа стал «враждебной территорией»
» 10 министров за одного капрала — Израиль арестовал активистов ХАМАС.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В мире за год значительно выросло число миллиардеров; расходы стран ЕС на оборону растут 8 лет подряд

  • 20:19
  • 36

Обрабатывающая промышленность стала драйвером роста российской экономики

  • 19:48
  • 78

"Искусственный интеллект" имитирует поведение человека; в ООН предупредили о рисках для прав человека из-за ИИ

  • 19:30
  • 119

Украинцы обстреляли Донецк и ранили женщину, число преступлений ВСУ на правобережье Днепра увеличилось

  • 17:25
  • 160

Число перемещённых лиц в секторе Газа достигло 80% населения сектора

  • 17:12
  • 146

Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

  • 17:06
  • 153
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru