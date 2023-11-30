Число перемещённых лиц в секторе Газа достигло 80% населения сектора

Число перемещённых лиц в секторе Газа выросло до 1,8 миллионов человек и составило 80% населения анклава, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Получить точный подсчет сложно, в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, поскольку часть проживает в принимающих семьях, и вернулись вернулся в свои дома во время гуманитарной паузы, но остался числиться в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других приютах».