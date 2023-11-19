 

Генсек НАТО шокирован бомбёжками Газы; в Италии закрасили произраильские муралы; в Израиле знали о подготовке ХАМАС к атаке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что количество жертв в палестино-израильском конфликте "ошеломляюще и неприемлемо", он снова призвал к немедленному прекращению огня.
"Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]. Десятки людей - многие женщины и дети - были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций".
Более 13 тыс. жителей сектора Газа погибли в результате боевых действий с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
 
В Италии в Милане в первые же двадцать четыре часа были закрашены произраильские муралы (изображения на стенах домов): портреты Анны Франк и мальчика из Варшавского гетто.
Анна Франк -- девочка, которая пряталась от нацистов в Нидерландах, но была вместе с семьёй схвачена и погибла в концлагере, после неё остался дневник. Анна очень известна в Европе и считается символом Холокоста. Её мурал на площади Костелло в Милане изображал Анну держащей израильский флаг и плачущей. Рядом была нарисована палестинская девочка, сжигающая на свечке флаг ХАМАС. Девочка осталась в целости, а вот Анна закрашена целиком, и нанесены надписи "Свободу Газе".
Мальчик из Варшавского гетто был изображён с поднятыми руками под прицелом бойцов ХАМАС (причём один из них -- ребёнок). Еврейский мальчик тоже закрашен, бойцы ХАМАС остались в неприкосновенности.
Итальянские власти назвали произошедшее постыдным актом вандализма.
 
Израильский "12 канал" показал заявления женщин, бойцов ЦАХАЛ, которые утверждают, что за недели до 7 октября пытались предупредить командование о возросшей приграничной военной активности ХАМАС (также появление чужаков, исчезновение обычно работавших в полях фермеров), и в ответ им пригрозили военным трибуналом.


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Генсек ООН рассказал о ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянув при этом США
» Сектор Газа стал «враждебной территорией»
» Евросоюз глубоко озабочен убийством Политковской
» ООН оккупирует сектор Газа
» 10 министров за одного капрала — Израиль арестовал активистов ХАМАС.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Резьба по камню, гастрономическое представление и традиции русских праздников на выставке-форуме "Россия"

  • 22:04
  • 166

Генсек НАТО шокирован бомбёжками Газы; в Италии закрасили произраильские муралы; в Израиле знали о подготовке ХАМАС к атаке

  • 19:44
  • 233

В британских школах десятилеткам рассказывают, как счастливы мальчики, становясь девочками

  • 13:36
  • 255

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР погибла женщина

  • 13:03
  • 252

Офицеры ВСУ рассказали западным СМИ об ожиданиях и реальности в столкновениях с русскими военными

  • 12:30
  • 265

Крупнейшая британская газета рассказала историю русского отца, расправившегося с педофилом, и вызвала горячее одобрение читателей

  • 21:19
  • 498
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru