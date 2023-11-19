Генсек НАТО шокирован бомбёжками Газы; в Италии закрасили произраильские муралы; в Израиле знали о подготовке ХАМАС к атаке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает , что количество жертв в палестино-израильском конфликте "ошеломляюще и неприемлемо", он снова призвал к немедленному прекращению огня.

"Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]. Десятки людей - многие женщины и дети - были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций".



Более 13 тыс. жителей сектора Газа погибли в результате боевых действий с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В Италии в Милане в первые же двадцать четыре часа были закрашены произраильские муралы (изображения на стенах домов): портреты Анны Франк и мальчика из Варшавского гетто.

Анна Франк -- девочка, которая пряталась от нацистов в Нидерландах, но была вместе с семьёй схвачена и погибла в концлагере, после неё остался дневник. Анна очень известна в Европе и считается символом Холокоста. Её мурал на площади Костелло в Милане изображал Анну держащей израильский флаг и плачущей. Рядом была нарисована палестинская девочка, сжигающая на свечке флаг ХАМАС. Девочка осталась в целости, а вот Анна закрашена целиком, и нанесены надписи "Свободу Газе".

Мальчик из Варшавского гетто был изображён с поднятыми руками под прицелом бойцов ХАМАС (причём один из них -- ребёнок). Еврейский мальчик тоже закрашен, бойцы ХАМАС остались в неприкосновенности.

Итальянские власти назвали произошедшее постыдным актом вандализма.

Израильский "12 канал" показал заявления женщин, бойцов ЦАХАЛ, которые утверждают , что за недели до 7 октября пытались предупредить командование о возросшей приграничной военной активности ХАМАС (также появление чужаков, исчезновение обычно работавших в полях фермеров), и в ответ им пригрозили военным трибуналом.











