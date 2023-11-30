 

Во Франции министрам запретили пользоваться Вацапом и Телеграмом, вице-президент США сказала, что восстание машин возможно, но не сейчас

Члены правительства Франции больше не смогут пользоваться мессенджерами "Вацап" (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании "Мета"), "Телеграм" и "Сигнал". До 8 декабря министрам приказано удалить со своих устройств все приложения для обмена сообщениями, не одобренные Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI), как небезопасные. Единственным безопасным ANSSI признаёт французский мессенджер "Ольвид", для его использования не требуются сим-карта и номер телефона.

 

«Восстание машин» в связи с развитием искусственного интеллекта становится реальным, сказала вице-президент США Камала Харрис на мероприятии газеты "Нью-Йорк Таймс", но заявила, что это произойдёт не сейчас.


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