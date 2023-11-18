 

В Одессе облили краской старейший памятник Пушкину, в РФ коммунисты пытаются снести памятник Врангелю

 

В Одессе неизвестные облили красной краской старейший памятник великому русскому поэту Александру Пушкину (сооружен в 1887-1889 годах на пожертвования местных жителей). Сам бюст не пострадал, но краска попала на орнамент и надпись. А 15 ноября памятник Пушкину снесли в центре Киева.

В РФ, вполне симметрично, коммунисты требуют снести бюст барона Петра Врангеля, установленный рядом со зданием Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса ДГТУ. А несколько дней назад в Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку.



 


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APN.ru