Украинцы ударили по зданию ОМВД и убили четверых человек; российский генерал подорвался на мине

Украинские военные обстреляли здание ОМВД в селе Юбилейном в Херсонской области из РСЗО "Хаймарс". Пострадали более двадцати человек, четверо полицейских погибли, ещё пятеро в тяжёлом состоянии. Также повреждены шесть автомобилей.

Также при обстрелах населённых пунктов Херсонской области погиб мирный житель.

Две женщины ранены при украинском обстреле Полог в Запорожской области, одна из них в тяжёлом состоянии. Один дом полностью разрушен, ещё 11 зданий повреждены.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинцы стали регулярно наносить повторные удары по гражданской инфраструктуре, чтобы ранить спасателей и медиков, которые приезжают на помощь.

В Харьковской области погиб, подорвавшись на мине, генерал-майор Владимир Завадский. С 2018 по 2021 год Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, был награждён орденом Мужества. На момент гибели был заместителем 14-го Армейского корпуса.







