Бойцы Вооружённых сил Украины пожаловались, что по утрам их будит песня Олега Газманова "Вперёд, Россия!" которую громко транслируют солдаты с российских позиций (с БТР со звуковещательной станцией). В полной версии видео обильно звучит ненормативная лексика: такими словами военнослужащие ВСУ выражают своё отношение к способу пробуждения. Боец ВС РФ рассказал, что «в самом начале, когда только начали ставить музыку, ВСУ стреляли на звук. А сейчас слушают и молчат. Но мы все равно долго на одной точке не стоим. Опасно».





Вооруженные силы Украины потеряли спутниковую связь над территорией Луганской и Донецкой народных республик, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, компания "Старлинк" американского миллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Кроме того, существенно снижена скорость интернета над территорией Днепра и далее.

Бойцы ВСУ бросили под Донецком около двухсот тел сослуживцев, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200».

Ранее Гагин рассказал, как из-за неразберихи под Донецком группа украинских военных, привезённых на ротацию, подорвалась на собственных минах.







