Бойцы Вооружённых сил Украины пожаловались, что по утрам их будит песня Олега Газманова "Вперёд, Россия!" которую громко транслируют солдаты с российских позиций (с БТР со звуковещательной станцией). В полной версии видео обильно звучит ненормативная лексика: такими словами военнослужащие ВСУ выражают своё отношение к способу пробуждения. Боец ВС РФ рассказал, что «в самом начале, когда только начали ставить музыку, ВСУ стреляли на звук. А сейчас слушают и молчат. Но мы все равно долго на одной точке не стоим. Опасно».
Вооруженные силы Украины потеряли спутниковую связь над территорией Луганской и Донецкой народных республик, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, компания "Старлинк" американского миллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. Кроме того, существенно снижена скорость интернета над территорией Днепра и далее.
Бойцы ВСУ бросили под Донецком около двухсот тел сослуживцев, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
Ранее Гагин рассказал, как из-за неразберихи под Донецком группа украинских военных, привезённых на ротацию, подорвалась на собственных минах.