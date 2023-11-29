 

Американским штатам платят миллиарды долларов, чтобы они продолжали голосовать за поддержку Украины

 

Американские штаты, ранее проголосовавшие за прекращение военной поддержки Украины, получили щедрое финансирование от властей США, передаёт "Рейтерс". Так, штат Пенсильвания получил 2,364 миллиарда долларов; эти средства, выделенные государством, записаны как расходы и инвестиции в производство в регионе оружия и боеприпасов. В Техасе против помощи ВСУ проголосовали 18 из 25 республиканцев, и штат получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов. В Аризоне трое из шести представителей оппозиции выступили против поддержки Украины, и штату выделили финансирование в размере 2,196 миллиарда долларов. 

Денежную выгоду от поддержки Украины получает и НорвегияВ 2022 году страна заработала на поставках газа в Европу 334 миллиарда крон (31,2 миллиарда долларов) благодаря дефициту российского топлива, подтолкнувшего мировые цены вверх. Норвегия нарастила экспорт топлива в регион на фоне резкого сокращения поставок из России. В диссертации, которая называется «Военный спекулянт или равноправный участник рынка», показано, что сумма доходов с учётом дефицита российского газа составила более 27% доходов страны от газа.

 

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