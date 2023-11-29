Американским штатам платят миллиарды долларов, чтобы они продолжали голосовать за поддержку Украины

Американские штаты, ранее проголосовавшие за прекращение военной поддержки Украины, получили щедрое финансирование от властей США, передаёт "Рейтерс". Так, штат Пенсильвания получил 2,364 миллиарда долларов; эти средства, выделенные государством, записаны как расходы и инвестиции в производство в регионе оружия и боеприпасов. В Техасе против помощи ВСУ проголосовали 18 из 25 республиканцев, и штат получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов. В Аризоне трое из шести представителей оппозиции выступили против поддержки Украины, и штату выделили финансирование в размере 2,196 миллиарда долларов.