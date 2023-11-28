Патриарх Кирилл рассказал, что он думает об ошибочной миграционной политике

Современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции, а российская миграционная политика нуждается в значительной корректировке, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

"Миграционная ситуация как болевая точка, тема миграционной ситуации в России острая и не всем приятная, но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы и текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра (...)

В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадником коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать, мы никого не обижаем, среди людей, которые приехали на заработки в Россию, есть очень много добропорядочных людей, с уважением относящихся и к русскому народу, и к нашим традициям, и к православной церкви и вере. Но есть и люди с другими интересами и целеполаганиями (...)

Я ни в коей мере не против тех людей, которые хотят честно трудиться в нашей стране, но они должны четко понимать, что ни та прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, ни наличие российского паспорта не освобождает их от уважения к российскому обществу, русскому народу и нашим традициям. Помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества - наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа (...)

Россия нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы".