 

Патриарх Кирилл рассказал, что он думает об ошибочной миграционной политике

Современные миграционные процессы бросают серьезный вызов российской культурной традиции, а российская миграционная политика нуждается в значительной корректировке, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

"Миграционная ситуация как болевая точка, тема миграционной ситуации в России острая и не всем приятная, но на самом деле этот вопрос крайне важен в свете сказанного о сохранении русской культуры. Современные миграционные процессы и текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра (...) 

В некоторых крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадником коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Не надо это замалчивать, мы никого не обижаем, среди людей, которые приехали на заработки в Россию, есть очень много добропорядочных людей, с уважением относящихся и к русскому народу, и к нашим традициям, и к православной церкви и вере. Но есть и люди с другими интересами и целеполаганиями (...)

Я ни в коей мере не против тех людей, которые хотят честно трудиться в нашей стране, но они должны четко понимать, что ни та прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, ни наличие российского паспорта не освобождает их от уважения к российскому обществу, русскому народу и нашим традициям. Помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства и общества - наши традиции, язык, законы, культура и обычаи. Ценность прибыли не может быть выше ценностей государства, готового отстаивать интересы государствообразующего народа (...)

Россия нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Практика жизни показала неэффективность решения проблем с мигрантами через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы".


В настоящее время нелегальные мигранты в РФ могут, несмотря на нелегальный статус, водить машину, получать водительские права, регистрировать недвижимость, открывать счета, заключать брак и переводить деньги, это только предполагается изменить. Генерал-майор полиции в отставке, заместитель руководителя общественной организации «Офицеры России» Владимир Михалевич выразил по поводу этого порядка вещей своё удивление: 

«Само слово "нелегальные" подразумевает, что они находятся вне закона. Какие с ними разговоры? Они должны быть высланы. То, что они водят машины и получают права, вообще, какой-то нонсенс… Как они могут получать права, если они незаконно в стране находятся?»


 

 





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