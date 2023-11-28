Четыре российских региона создали содружество "Донбасс"

Воронежская и Ростовская области, Донецкая народная республика и Луганская народная республика создали содружество «Донбасс». Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал это «важным историческим событием» и объединением усилий четырех субъектов.

«Экономические предпосылки для объединения у нас есть. Мы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, у нас схожая структура экономики, хорошо развито сельское хозяйство, промышленность».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев охарактеризовал это аналогично:

«Сегодня состоялось историческое событие для наших регионов. Мы возвращаем историю, а история — это некогда существовавшее соглашение о еврорегионе "Донбасс". У нас появляются новые возможности: коммуникации, объединение сил, использование потенциала каждого региона, оказание друг другу поддержки. Содружество дает нам возможность объединить усилия в интересах друг друга. Нас объединяет Донбасс».

В числе актуальных совместных направлений Голубев также назвал производство беспилотных аппаратов, создание нового общего транспортного каркаса, совместное и рачительное использование потенциала Азовского моря.

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что объединение «даст дополнительный импульс в развитии экономик наших регионов, а глава ЛНР Леонид Пасечник пожелал другим регионам, чтобы они «объединялись как можно быстрее, как можно плотнее объединяли нашу экономику, создавали мощную структуру и чтобы все это работало на дальнейшее процветание, укрепление могущества нашей единой Родины — России».

Высшим органом управления содружества "Донбасс" стал совет, в состав которого вошли главы четырех регионов.

«Будут совет, рабочие органы, которые станут на регулярной основе взаимодействовать. Ежегодно будем встречаться друг у друга, регулярно в рабочем порядке будем отрабатывать общие вопросы. Думаю, что, уже начиная с первого квартала следующего года, наша работа приобретет очень активный характер», — пояснил Василий Голубев.

Соглашение рассчитано на пять лет и вступит в силу с 1 марта 2024 года.