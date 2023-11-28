 

От отравленных украинцами продуктов погибли не менее 15 человек, в Донецке ранены 6, раскрыта сеть украинских нарколабораторий в РФ

В результате сильного обстрела жилого массива в Куйбышевском районе Донецка ранены шесть человек, повреждены семь частных и многоквартирных домов, здание школы, больница и магазины.
Стало известно, что украинцы сосредоточили крупную группировку под Горловкой (ДНР) для вероятной атаки, в том числе на Майорск.
В Херсонской области украинцы ведут огонь по ремонтным бригадам, устраняющим последствия урагана. Кроме того, питающая область Каховская подстанция повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ, в области остаются перебои с электричеством, и обстрелы подстанции продолжаются.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Наумовка, Тулянка, Пороз (повреждён частный дом), Мокрая Орловка. 
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что за время спецоперации зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, и минимум 15 человек погибли. 
 
Сотрудники МВД пресекли деятельность руководимой с территории Украины наркогруппировки. Злоумышленники создали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. С территории Украины вербовщики привлекали своих сограждан, которые приезжали в РФ и производили запрещённые вещества. Готовый товар помещался в тайники-закладки на территории Подмосковья, а затем сбывался через интернет-магазины.

"Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления".

Расследование этого уголовного дела началось ещё в 2020 году, когда полицейские раскрыли сеть нарколабораторий в Подмосковье и изъяли более тонны мефедрона и свыше 30 тонн прекурсоров. Тогда были задержаны 16 фигурантов, среди которых 11 граждан Украины и пятеро россиян. Сейчас сообщается о 21 фигуранте, из них 12 украинцев.

Организатор наркобизнеса остаётся на свободе, он находится на Украине. 



 

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