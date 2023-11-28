От отравленных украинцами продуктов погибли не менее 15 человек, в Донецке ранены 6, раскрыта сеть украинских нарколабораторий в РФ

лоумышленники создали сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. С территории Украины вербовщики привлекали своих сограждан, которые приезжали в РФ и производили запрещённые вещества. Готовый товар помещался в тайники-закладки на территории Подмосковья, а затем сбывался через интернет-магазины.

"Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления".

Расследование этого уголовного дела началось ещё в 2020 году, когда полицейские раскрыли сеть нарколабораторий в Подмосковье и изъяли более тонны мефедрона и свыше 30 тонн прекурсоров. Тогда были задержаны 16 фигурантов, среди которых 11 граждан Украины и пятеро россиян. Сейчас сообщается о 21 фигуранте, из них 12 украинцев.

Организатор наркобизнеса остаётся на свободе, он находится на Украине.