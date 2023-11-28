 

Подсчитано падение патриотизма на Украине

 

Сплочённость граждан Украины во время боевых действий уменьшилась, рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он сообщил, что если в мае 2022 года 68% украинских граждан считали необходимым оставить все разногласия, но сейчас цифра упала до 25%. В КМИС также отметили, что доверие населения Украины к правительству республики упало с 74% в 2022 году до 39% к настоящему времени, а доверие к Верховной Раде снизилось с 58% в прошлом году до 21%.

Стало известно, что, например, план по мобилизации в Вооруженные силы Украины в городе Сумы за последние три месяца выполнен на 8%.

Организатор протеста на польско-украинской границе Рафал Меклер считает, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми невозможен диалог. 

«Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре».

Меклер обвиняет в этом тех, кто "не смог воспитать ребёнка". 



 

 


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