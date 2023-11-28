Сплочённость граждан Украины во время боевых действий уменьшилась, рассказал глава Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он сообщил, что если в мае 2022 года 68% украинских граждан считали необходимым оставить все разногласия, но сейчас цифра упала до 25%. В КМИС также отметили, что доверие населения Украины к правительству республики упало с 74% в 2022 году до 39% к настоящему времени, а доверие к Верховной Раде снизилось с 58% в прошлом году до 21%.
Стало известно, что, например, план по мобилизации в Вооруженные силы Украины в городе Сумы за последние три месяца выполнен на 8%.
Организатор протеста на польско-украинской границе Рафал Меклер считает, что украинцы похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми невозможен диалог.
Меклер обвиняет в этом тех, кто "не смог воспитать ребёнка".