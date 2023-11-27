Подписан закон об увеличении МРОТ, чиновникам в течение года не будут повышать оклады

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%; таким образом, минимальные зарплаты россиян в 2024 году вырастут до 19 242 рублей. Как ожидается, это будет способствовать повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников. Прожиточный минимум на душу населения в 2024 году увеличится до 15 453 рубля.

Ряду чиновников в течение года не будут повышать зарплату. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и затронет оклады судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов). Индексация их зарплат будет приостановлена до начала следующего года. На военных и силовиков действие документа не распространяется.

Последний раз зарплату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в РФ поднимали 1 октября 2023 года, на 5,5%.



