 

Минтруда: в 61 регионе занижен прожиточный минимум

Прожиточный минимум занижен более чем в 60 регионах, сообщил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов при рассмотрении в Госдуме законопроекта об изменении методики расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
 
Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев тоже заявил, что принятие этого законопроекта поспособствует "наведению порядка" с региональными прожиточными минимумами. "В 61 субъекте они занижены. Они будут повышены. Это значит, большее количество людей будет получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и получать пособия", - отметил Исаев.
 
 
Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

К 2023 году Минтруда прогнозирует рост минимального размера оплаты труда до 14 176 рублей. 
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