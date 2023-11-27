В Индии возросло желание покупать индийское

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обеспокоен тем, что многие состоятельные индийские семьи проводят свадьбы за границей; он призвал сограждан проводить такие торжества на родине, чтобы "деньги не покидали её". Глава индийского правительства выступил с таким призывом в связи с началом традиционного сезона свадеб (продолжается в Индии с ноября по начало марта).

"Сейчас начался свадебный сезон. По оценкам некоторых торговых организаций, в этот свадебный сезон оборот может составить около пяти триллионов рупий ($60 млрд - прим. ТАСС ). Делая покупки для свадьбы, все вы должны уделять внимание товарам, произведенным только в Индии".

В то же время в Индии растет общественное движение по закупке национальных товаров.

"Теперь даже наши дети, покупая что-то в магазине, начали проверять, указано ли на них Made in India или нет. Мало того, сейчас люди не забывают проверять страну-производителя, покупая товары и в интернете".



